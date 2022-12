Brutal y con total impunidad: mató a una perrita en plena calle

La denuncia y el escrache en Facebook no tardó en llegar. "Este malnacido las va a pagar, no lo vamos a dejar en paz. Con todo lo que hizo . Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Hay una denuncia hecha por parte del grupo Lihuen. Todavía no sabemos si la dueña, quién vive en el mismo barrio , hizo lo que corresponde: denunciar semejante maltrato. Debería hacerlo porque corresponde que haga la denuncia", manifestó una joven desde Facebook, haciendo alusión al grupo local que trabaja en el rescate y adopción responsable de perros.

"En segundo lugar ya es increíble, cómo es, que no se involucran en semejante situación, que horroriza a cualquiera, pero ¿no llamaron a la policía? Muchos horrorizados pero, dejamos que suceda! Me duele el alma, me duele esta indiferencia, me duele este maltrato con absoluta impunidad!!! Algunos hacemos lo imposible para ayudar a estos peludos de cuatro patas cada día, nos esforzamos un montón, sufrimos cuando no podemos.... Y otros enfermos como este , en solo minutos, acaba con la vida de una perrita en plena luz del día, y con varios espectadores. Cuánto dolor...", sostuvo indignada.

Horas después vecinos de la localidad viralizaron la foto y el nombre y apellido de presunto asesino. En el mismo posteo cuenta que la perrita se llamaba Insi y que el domingo por la mañana se escapó de su casa. "Lamentablemente se encontró con la muerte en manos de este asesino porque después de atropellarla la golpeó hasta matarla a plena luz del día, sin importarle nada. Hubo una persona que se metió pero fue amenazado y está internado", cuenta en la publicación del Grupo Lihuen donde agradecen a su vez a quienes compartieron el video.

"Ahora solo queda que la justicia actúe y no ponga más excusas", recalcan tras señalar que tanto el video como las fotos son pruebas suficiente para incriminar al vecino señalado.

"Hartos de que pasen estas cosas, de denunciar y que quede en la nada solo porque son animales. Por favor esto no puede quedar en la nada", remarcaron.