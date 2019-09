Brutal agresión al aire: el dueño de una radio atacó a una locutora y un oyente llamó al 911

“Guardá tur cosas. ¡Guardalas ya!", le grita en forma desaforada Ridao, mientras que Vázquez contesta: "Pará estoy haciendo el programa". "No voy a hablar con vos, porquería de mierda. Estás con gente demasiado buena para vos, basura, infeliz. ¡Qué mierda tenés que hablar!", agrega enfurecido el hombre. "Si vos me has contado....", atina a decir ella. "¿Qué querés contarle a los demás porquerías para dejarla mal? No le llegás ni a la suela de los zapatos, basura", replica él, enojado y al borde de las lágrimas.

"Te he dado la vida, te he hecho la mierda que sos. Sos una hija de... ¡Callate!", agrega fuera de sí. "¿Por qué siempre le crees a esta mujer? No me tirés mis cosas... Dios mío, dejá que termine de hacer el programa", le ruega ella, mientras él se retira de la isla advirtiéndole que no responde por él. Segundos después regresa y la increpa: "¿Creés que te voy a hacer mierda?". "Dale, dale", dice mientras se escucha un golpe y la locutora rompe en llanto.

"Dejame terminar de hacer el programa.. ¡Qué culpa tengo yo que tu mujer haga las cosas?", dice angustiada ella, mientras el hombre sigue golpeando objetos fuera del estudio.

En diálogo con medios regionales, Vázquez reveló que las amenazas devinieron en agresiones físicas y mostró fotos de marcas en su cuerpo. “Golpeó la puerta con el puño, tiró al piso mi equipo de mate, me agarró de los brazos y me rasguñó. Llegó a amagar con tirarme la silla por la cabeza y amenazó con matarme si hacía la denuncia”, detalló la víctima de la agresión.

La mujer contó también al Diario de Cuyo que los conflictos con Ridao son de larga data por una combinación de problemas de dinero en el manejo de publicidad de la emisora y por los presuntos celos de la mujer del empresario hacia Vázquez. “Él siempre me decía que no podía traerme plata o papeles a la mañana porque ella es celosa, ellos siempre han tenido problemas. Desde hace 8 años que entré a la radio es así y todos los que pasaron por la emisora lo saben”, manifestó.

De acuerdo con la locutora, la agresión del martes estuvo motivada por una conversación que ella había mantenido el día anterior con una compañera, tras la cual Ridao la acusó de difamar a su esposa. Vázquez explicó también que no era la primera vez que vivía un episodio de esta naturaleza, pero que no había podido hacer nada al respecto por temor a perder su trabajo.

En las redes, la locutora sostuvo: "Este hombre es agresivo, se sabe. Tiene otras denuncias. Estoy con miedo, me amenazó de muerte. Uno piensa que no podes, pero hoy me convencí de que puedo salir adelante y no puedo estar más en este medio. Gracias a mis oyentes que me han dado la fuerza de seguir cada mañana”.

"Necesito del apoyo de colegas y agradecer a mis oyentes y pedirles perdón. La policía me acompañó para sacar mis cosas. Mucha gente ha escuchado lo que ha pasado porque todo ha salido en vivo. Que esto salga a la luz y se sepa lo que ha pasado”, concluyó.

Un video polémico

Tras violento episodio, varios locutores de la emisora grabaron un video en apoyo al empresario que generó un repudio generalizado en las redes sociales.

“Estamos preocupados por nuestra fuente de trabajo. Nunca tuvimos una situación de violencia, nunca pasó de levantar un tono. Ridao no es lo que se está diciendo”, argumentaron. “Queremos dar a conocer lo buena persona que es Rodolfo Ridao, al menos con nosotros”, señalaron y remarcaron que ya habían tenido conflictos con Vázquez.

Ante la repercusión que tuvo el material, dos locutores se arrepintieron y presentaron su renuncia. Sergio Carelli, que se había referido en el video a Ridao como un “buen tipo”, publicó un mensaje en sus redes que rezaba: “En la tarde de hoy grabé un video, conjuntamente con mis compañeros, defendiendo mí puesto de trabajo, pero con la ÚNICA intención de exponer el tipo de relación laboral que YO mantenía con Rodolfo Ridao", escribió. “No es tolerable ni va a ser posible llevar a cabo un programa en una situación tan pero tan delicada y grave cómo esta, es por eso que decido dar un paso al costado”.

Más tarde, el locutor Cristian Navas Figueroa presentó su renuncia: “No creo oportuno haber participado en el video, intentando mantener nuestras fuentes de trabajo, siendo casi obligados a llevarlo a cabo. Y más allá de mis diferencias con Claudia, repudio de manera tajante y total; la violencia de género en todos sus aspectos”.

