Bronca en Las Perlas: una mujer murió esperando la ambulancia

Habitantes de Las Perlas se mostraron enojados tras la muerte de una vecina. La mujer se descompensó y la ambulancia , que debía viajar desde Cipolletti no llegó, y murió en un auto particular camino al hospital.

Según se conoció, la mujer de unos 40 años de edad se descompensó alrededor de las 23 en su domicilio. La familia alertó a la policía y desde la Subcomisaría 82 llamaron al hospital cipoleño al pedido de una ambulancia para su traslado, pero el vehículo estaba ocupado con otra diligencia.

“Desde el hospital de Cipolletti nos dijeron que la ambulancia estaba yendo por una solicitud de la Subcomisaria 79 de las 1200 viviendas y que luego viajaba para Las Perlas. Un viaje normal sin tránsito demora alrededor de 30 minutos. El esposo de la mujer decidió subirla a un auto particular y trasladarla a un nosocomio neuquino, pero murió en pleno viaje”, comentó a LM Cipolletti el jefe de la Unidad 82, Alejandro Rivas.

Se conoció que la mujer padecía un complejo cuadro de salud y que su asistencia no podía demorar.

Tras el lamentable suceso, los vecinos reiteraron el pedido para que la sala de atención médica que hay en Las Perlas cuente con atención médica las 24 horas, además de que se les suministre los equipos requeridos y una unidad para el traslado de pacientes.

“La ambulancia que hay es una camioneta disfrazada, que no sirve para trasladar pacientes porque no cuenta con los equipos. Sólo lo usan para transportar cajas y al personal sanitario que trabaja acá pero vive en Cipolletti. Después de las 22 la salita cierra y no queda nadie hasta las 8 de la mañana”, criticó uno de los referentes vecinales, Roque Sardá.

Recordó que hace un tiempo hubo una promesa para que se instale una médica de forma constan te que viva en Las Perlas, pero que aún no se concretó.