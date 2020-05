Bronca gremial por rechazo al bono local

En los sindicatos municipales no cayó bien la decisión de la comuna de rechazar el pago de un plus a los empleados que trabajan durante la cuarentena.

Las decisión del intendente Claudio Di Tella de no otorgar un bono a los trabajadores que han seguido en funciones pese a la cuarentena y en cuanto a que no habrá por el momento aumentos de salarios, no cayó bien entre los gremios de la comuna.