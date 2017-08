Harto de esta situación, el dueño del Hotel Patagonia, Juan Carmelo D’Amato, denunció la metodología de protesta. Dijo que las personas que se hospedan allí se terminan yendo porque no pueden descansar o directamente no tienen cómo llegar, debido al corte de calle Yrigoyen, entre Villegas y España. “Así no se puede vivir, una vez por semana tenemos que soportar esta situación y es una vergüenza, no tenemos quien nos proteja”, manifestó.

Por eso, ayer D’Amato se reunió con el presidente de la Cámara de Industria y Comercio de Cipolletti, José Luis Bunter, con quien elaborarán un protocolo para terminar de una vez con los cortes, en principio, en el centro de la ciudad. “Queremos citar a los fiscales, a la Policía y al intendente (Aníbal Tortoriello), que no sean cagones y comiencen a actuar. Estamos cansados y necesitamos que, mientras esta gente reclama, podamos seguir con nuestras obligaciones”, expresó el empresario hotelero.

Para su desgracia, el hotel comparte el edificio con la Municipalidad y cada vez que se prenden gomas tienen que cerrar la confitería porque se llena de hollín. Ayer, dos pasajeros decidieron irse, cansados de la protesta.

El denunciante habló primero con el intendente y los manifestantes, conoció entonces sus motivos y luego radicó la denuncia en la fiscalía. “Sean justificados o no, yo no tengo nada que ver con esto”, dijo indignado.

Por su parte, Bunter dijo que entiende el reclamo de Sitramuci, pero que hay que terminar con esta metodología de protesta. “No es la forma si perjudica a terceros que son ajenos al problema y lo único que saben hacer es trabajar y generar fuentes de trabajo”, remarcó. Y acotó: “Ellos tienen derecho a reclamar, pero nosotros tenemos derecho a trabajar y es lo que vamos a defender. Alguien tiene que hacerse responsable del perjuicio económico que están generando”.

“No cometieron ningún delito”

El fiscal Martín Pezzetta ordenó a la Policía que verifique si los manifestantes estaban cometiendo algún delito. “Hacemos mediaciones para lograr la paz social, pero si no comenten un delito, no podemos actuar. Y hasta ahora no lo hicieron”, señaló. El Municipio, en tanto, denunció la situación en la Justicia.

Sitramuci arrancó un nuevo paro por los días descontados

Totalmente enfrentado con el Ejecutivo municipal, y sin diálogo posible que descomprima la situación, el gremio Sitramuci resolvió en asamblea volver al paro. Desde ayer realizan retenciones de tareas y su líder, Omar Meza, dijo que están dispuestos a continuar con la medida de fuerza.

Esta vez, fueron los descuentos realizados por días no trabajados durante el paro de más de 15 días lo que detonó la protesta de ayer. Meza informó que las deducciones recayeron sobre más de 100 empleados y anticipó que volverán a pedir al Municipio que devuelva el dinero descontado.

Mañana se abrirá una nueva instancia de diálogo, a raíz de una audiencia de conciliación fijada por la delegación cipoleña de Trabajo. Está convocada para las 9 y el Ejecutivo mandará a un abogado en su representación. “Si no hay avances con esto, vamos a continuar con la protesta”, adelantó Meza.

También reclaman por los últimos despidos en Servicios Públicos. “Se trata de 10 familias que se quedaron en la calle. Son compañeros que trabajaban 10 horas por día y fueron contratados en enero con la promesa de integrar la planta en algún momento”, recordó.

Sin embargo, el secretario municipal de Gobierno, Diego Vázquez, negó que hayan sido despidos. Según el funcionario, fueron contratos eventuales para reforzar los trabajos estacionales de la poda y el desmalezamiento. Cuando cumplieron los tres meses, extendieron los contratos un mes más para que culminen las tareas y eso fue todo.

Confirmó que, entre hoy y mañana, el personal de Recursos Humanos se reunirá con el Frente Sindical para avanzar en otros temas. “Nosotros seguimos hablando con otros gremios y Sitramuci también está invitado”, advirtió.