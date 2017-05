Brindan apoyo para que funcione Consejo de Seguridad

El Coseci está compuesto por vecinos especializados que trabajan sin recibir un sueldo, con el único objetivo de aportar un granito de arena para mantener a la comunidad a salvo.

“El tema de la inseguridad es algo que preocupa no sólo a los cipoleños, sino también a la provincia. Nosotros hemos puesto en marcha el Consejo de Seguridad Ciudadana, algo que hacía tiempo tenía la ciudad pero que no funcionaba. También hemos nombrado un asesor en Seguridad, Oscar Bossero, que junto con los ciudadanos, va a brindar la posibilidad de llevar adelante trabajos orientados a lo operativo para a tener una integración con la Policía provincial”, explicó Tortoriello. Dijo que si bien la seguridad no es responsabilidad directa del municipio, sí es algo que los inquieta y preocupa.