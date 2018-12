Brenda Asnicar: "En Patito hubo más situaciones de abuso"

Al recordar sus dichos en el programa de Andy Kusnetzoff, Brenda aclaró que aclaró que no fue Darthés el actor que la acosó. No obstante, aseguró que hubo más de un mayor queriendo abusar de adolescentes. Luego de remarcar que “hay que animarse a hablar, denunciar y salir a luchar por los derechos, Asnicar sostuvo que “Thelma es una chica increíble” pero que aún no se comunicó personalmente con ella porque quiere ser respetuosa. “Imagino que estará sobrepasada y llena de gente que la contacta. Me parece que este momento exige muchísimo respeto. Lo que menos quisiera es ser invasiva, explicó la protagonista de Cumbia Ninja.

Respeto: Asnicar dijo que aún no habló con Thelma porque la situación es delicada y no quiere ser invasiva.

En defensa de Darthés

Por otro lado, Rodolfo Stoessel, ex productor de Patito feo, reapareció para criticar a la prensa y bancar a Darthés. “La diferencia vendrá cuando tengan que hacerse cargo de las cosas que han publicado apelando al linchamiento mediático y a la difamación sin pruebas ni condena judicial”, tuiteó al compartir una nota que desmentía la separación de Darthés de su esposa.

También replicó los dichos de Fernando Burlando que aseguraban que creía en la inocencia del actor y un posteo de la actriz Gianella Neyra donde dice -en relación a las noticias de un supuesto acoso por parte de Darthés-, que nunca calló ni callará”. “Clara como el agua”, lanzó Stoessel.

Una túnica con el eslogan de Thelma

La frase que resume el video de la denuncia de Thelma Fardín contra Juan Darthés por violación será utilizada con un fin solidario. Una marca creó una remera que lleva la consigna “Mirá cómo nos ponemos” y la propia actriz se puso al hombro la promoción. Lo recaudado de la venta de las piezas, que describen como túnicas, será destinado a crear un fondo para “mujeres en situación de vulnerabilidad sin recursos materiales para expresar su voz ante abusos y acosos”.