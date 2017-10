Boqueteros: insisten en pedido de libertad para José "Chiqui" Forno

José Forno cuenta con la asistencia legal del ex juez Pablo Iribarren.

En 22 días, el cipoleño José “Chiqui” Forno estará en condiciones de exigir su libertad y la Justicia local tendrá escasas herramientas legales para mantenerlo detrás de las rejas por el supuesto delito de asociación ilícita. El ex empleado del Poder Judicial provincial se encuentra condenado por defraudación a la administración pública aunque la sentencia no está firme. Por este motivo, la defensa, a cargo del abogado particular Pablo Iribarren, protagonizó un nuevo embate para que se consideren sus argumentos, principalmente vinculados a las garantías del debido proceso. Durante una audiencia, el defensor hizo su descargo y ahora resta escuchar al resto de las partes, precisaron fuentes allegadas a la causa penal.