Bolichero quiere un debate público por las fiestas

El empresario de boliches Gastón Torralba convocó al secretario de Gobierno de la comuna, Diego Vázquez, a debatir en cualquier radio de Cipolletti o Neuquén sobre la situación de los locales nocturnos y cualquier otro tema de interés público que se considera pertinente.

“Yo lo invito a hablar de los temas que nos preocupan, pero no creo que Vázquez acepte porque no tiene qué responder”, enfatizó el bolichero.

El bolichero cuestionó de manera frontal que el Municipio haya permitido organizar una fiesta al establecimiento de La Nonnina ubicado en la zona rural, porque en ese sector no están autorizadas actividades como la que se habilitó.

“Ahí, en las chacras, no se puede hacer nada que no esté previsto en la normativa de la ciudad. No podían habilitarlo, por más que haya hecho las inversiones que haya efectuado. No se puede”, manifestó.

Según Torralba, la actual gestión del intendente Aníbal Tortoriello “está destruyendo” el rubro de los boliches y discotecas con este tipo de acciones. A esto añade: “Estamos ante una administración municipal en general muy mala, en la que no se ha hecho nada y la ciudad lo está sufriendo”.