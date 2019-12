La medida de fuerza comenzó a las 21 de ayer, cuando un grupo de aproximadamente 20 personas se apostó en la calle, y sostuvo la protesta hasta hoy.

Desde el Ejecutivo municipal se informó que ya se radicó una denuncia penal y se dio intervención a la fiscalía.

El conflicto surge a raíz de la no renovación de 23 contratos laborales que dispuso la anterior gestión de gobierno, y que luego el intendente Claudio Di Tella ratificó ante la falta de compromiso que se acreditaba en sus legajos.

Cipolletti Servicios Publicos Omar Novoa

Muchos de ellos no se habían presentado a trabajar, sin previo aviso ni justificación, para recolectar la basura de un fin de semana. Pero no fue esa la única observación que tuvieron. Según explicó el ex secretario de Servicios Públicos, Aldo Mildemberg, quien tomó la decisión de no renovarles sus contratos, calificaban mal. “No llegaban a los seis puntos para que puedan continuar”, acotó, en su momento.

Por estas horas, la gestión Di Tella pronosticaba una larga jornada de negociación con los trabajadores en conflicto, quienes llamativamente se autorepresentan bajo el ala de un sindicato nuevo que el Municipio desconoce. “No son de Sitramuci, tampoco de Soyem, UPCN ni ATE. Ni sabemos si tiene personería gremial”, indicaron fuentes oficiales.

A media mañana, los manifestantes levantaron la protesta. Al parecer, el conflicto se solucionó pero no se sabe todavía cómo. Dejaron salir a los camiones y el servicio se reanudó.

Por lo tanto, la lluvia de quejas que manifestaron los vecinos habrá encontrado consuelo en el transcurso de esta jornada.

