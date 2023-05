La llegada de los Maestros Normales Nacionales durante el siglo XX en la región de la Nor Patagonia tuvo un profundo impacto en el ámbito educativo. Estos educadores trajeron consigo valiosos conocimientos que transformaron las modestas escuelas de adobe con techos de coirón en verdaderos centros de aprendizaje.

Para obtener información sobre este tema, mi principal fuente son las entrevistas orales realizadas a los protagonistas de aquellos tiempos o a sus descendientes. Estas crónicas, enriquecidas con relatos directos de los actores y sus sucesores, pueden presentar variaciones en cuanto a fechas, lugares y acciones en comparación con otras fuentes. La memoria tiende a recordar eventos que la historia no relató nunca y, a menudo, se despreocupa de la veracidad histórica registrada en los documentos.

Sin embargo, tanto la historia como la memoria interactúan entre sí, ya que ambas participan en la construcción del pasado. La memoria no requiere de pruebas tangibles, como han señalado reconocidos historiadores Paul Thompson y Alessandro Portelli. En este sentido, la memoria puede aportar perspectivas valiosas y complementarias a la historia oficial, revelando aspectos y vivencias que de otra manera podrían pasar desapercibidos.

La historia patagónica reciente narrada, a través de entrevistas a sus protagonistas o descendientes, necesitó de un largo periodo de tiempo para que fuese aceptada, valorada, aprovechada. No hay dudas que penetra en ámbitos que la historiografía académica había “invisibilizado” como la vida cotidiana de los protagonistas, huelgas, resistencia, represión, puebladas, etc. Su desarrollo ha jerarquizado el conocimiento de la historia contemporánea. Nuestro propósito se enmarca en la preocupación por la historia vivida en este espacio patagónico de los antiguos sujetos sociales. Estos conceptos los he vertido en mis libros de historia valletana.

Asimismo, el historiador Francisco Dehais nos ha dejado su investigación acerca de los pobladores de las ciudades rionegrinas que aportaron su trabajo en pos del crecimiento de este valle. Nos trasladamos a Cipolletti a conversar con una descendiente de la familia Basconnet, doña Blanca Estela Basconnet de Tiemroth quien nos brindara testimonio de ello.

Es interesante saber que los descendientes de Blanca asentados en Cipolletti provienen de don Agustín Basconnet, un sastre fino nacido en Francia en 1864. Agustín llegó a Argentina en 1880 y se alojó inicialmente con una hermana en el Hotel de los Inmigrantes. Sin embargo, posteriormente fueron separados, con uno de ellos yendo a San Luis y el otro a Santa Fe.

hermanos basconnet.jpg

En San Luis, Agustín se casó con Hermelinda Quiroga, una riojana y descendiente directa de Facundo Quiroga, según consta en un acta. Juntos, tuvieron tres hijos: Zaida, Zulema y Amado.

Zaida, maestra, ejerció su profesión en la ciudad de Cipolletti. Además, contrajo matrimonio con Juan Alonso Espinosa, quien también era maestro y tenía una amplia trayectoria en el campo educativo. Parece que ya se han realizado escritos sobre Zaida y su esposo, lo cual resalta su importancia y contribución en la comunidad.

Amado Basconnet, hermano de Zaida, era maestro y se casó con Inocencia Blanca Estela Rivarola, quien también era maestra. Se conocieron en Cipolletti. Amado estudió en la escuela Normal Coronel Pringles y luego ejerció como director en Peñas Blancas. También trabajó en una escuela en Catriel, en la escuela 54 de Allen y en la escuela 50 de la Colonia Confluencia.

Amado y Blanca Estela tuvieron a Blanca Estela (conocida como Chichita), quien se casó a los 21 años con Oscar Tiemroth. Oscar era hijo de Axel Tiemroth y Agnes Margarita Jorgensen, y nació en Tucumán el 12 de abril de 1922. La boda de Blanca Estela y Oscar tuvo lugar el 7 de diciembre de 1951 en la Iglesia de Santa Ana, en Villa del Parque, Buenos Aires.

Blanca Estela y Oscar tuvieron cinco hijos: Susana Emilce, Graciela Beatriz, Oscar Eduardo, Axel Jorge y Désireè Elizabeth. Además, la familia cuenta con numerosos nietos y bisnietos, quienes completan la historia familiar.

-hermanos de Chichita son Evelia Haydeé y Wilmar Alcides.

basconnet (1).jpg

En uno de los recuerdos de sus hijos, traen al presente el día que Chichita había ido con un nieto a tomar un helado. Vieron un auto antiguo, dijo “Ese auto era de mi papá”. Buscaron al dueño quién gentilmente accedió a que, el día de su cumpleaños, Chichita pudiera pasear por las calles cipoleñas en él, como lo vemos en la fotografía.

Nuestra homenajeada estudió de maestra en el Colegio de la Santísima Virgen Niña, en Buenos Aires, colegio de monjas del Hospital Italiano y se recibió en 1946 a los 16 años. Se desempeñó como celadora en la escuela San Martín de Neuquén; como maestra en la escuela 33, 131, en la escuela 53 de la ciudad de Cipolletti. En ésta última se jubiló en 1985. Entre sus recuerdos, Chichita evoca que su tía Zaída vivía en calle España 360 donde hoy está emplazado el Banco Patagónico.

familia basconnet.jpg

Hermosos recuerdos atesorados en una prodigiosa mente de 93 años que nos recibió en una fría tarde otoñal en su casa cipoleña colmada de gratos recuerdos.

Hoy la honramos por su fortaleza, por su familia, por sus años de docencia, por su compañerismo con otras docentes jubiladas con la que recrean años de alumnos y de escuela. Ejemplos de maestros, de escuela, de amor por la enseñanza.