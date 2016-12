No hubo acuerdo y Trabajo sugirió que haya actividad hasta las 15.

Los comerciantes apuestan a las ventas de último momento y no resignaron ni una hora ante el planteo del sindicato, que haría protestas.

En una acalorada discusión que no tuvo definiciones, la Cámara y el Sindicato de Empleados de Comercio se mantuvieron firmes e irreconciliables sobre el cierre de los negocios para las fiestas. La Secretaría no pudo acercar posiciones e instó a que los locales cierren a las 15.

Para Nochebuena hay una brecha de tres horas que enfrenta a comerciantes y empleados. El 31 de diciembre no genera las mismas expectativas de ventas en los negocios que el 24, por lo que la diferencia es menor.

Entre cerrar a las 16, como impulsaba la cámara, y parar a las 14, la última hora que estuvo dispuesto a negociar el sindicato, Trabajo eligió un término medio e instó a los dueños a cerrar a las 15, tanto en Navidad como en Año Nuevo.

Sin embargo, fuentes cercanas a la Secretaría de Trabajo aclararon que “instar” no significa “ordenar”, ya que esa dependencia carece de la facultad de imponer sus resoluciones a las partes en litigio.

Por el sindicato, su secretario general Omar Bravo fue muy claro: “Nosotros vamos por el descanso y la unidad en un día importante para la familia”. El dirigente reconoció que el problema se centra en la Navidad y lamentó: “No hemos sido capaces de llegar a un acuerdo. Ellos siguen con la idea de cerrar a las 16 y nosotros al mediodía”.

“No descartamos tomar medidas de fuerza, pero no queremos adelantarnos a los hechos”, añadió Bravo. ¿Volverán los ruidosos escraches a los comerciantes que no liberen al personal? Por ahora no se confirmó.

A la reunión se presentaron más de 15 comerciantes que ya vienen juntando bronca por la caída en las ventas y la enorme presión impositiva. Natalia Chemor, vicepresidenta de la Cámara, manifestó: “Acá no se trata sólo de negociación, el 24 es un día laborable. Por lo tanto, el planteo que hace el sindicato es absurdo y no tiene sustento: coarta la libertad de trabajo”.

Recordó que todos los años enfrentan “chicanas y presiones” sindicales y los comerciantes “están cansados de tanto avasallamiento. Cumplimos con nuestras obligaciones, pero a la hora de reclamar por nuestros derechos, parece que no tenemos razón”, se quejó.

En la audiencia, los empresarios pidieron una mesa de trabajo y denunciaron que hay un alto ausentismo de los empleados por enfermedad. “El sindicato tiene que trabajar para otra cosa, no para desalentar el trabajo”, concluyó el presidente de la CIC, José Luis Bunter.

