Aval para que la Muni pueda usar autos y motos secuestradas

La idea es que los vehículos cuyos propietarios no reclamen o no tengan documentación para acreditar la propiedad sean utilizados por el Municipio como medio de transporte para las áreas que lo demanden, o puedan ser subastados o donados a organizaciones no gubernamentales que los necesiten. De esta manera, el desguace y la compactación no serán el único destino posible.

El concejal Miguel Aninao dijo que el proyecto está en condiciones de ingresar a la próxima sesión del año para que sea aprobado. En principio, él, María Elisa Lazzaretti, Marcela Linhardo y María Eugenia Villarroel, la edil de la oposición, respaldan el proyecto.

“Apoyamos esta iniciativa porque lo que pasa con estos vehículos es que pasan mucho tiempo bajo resguardo del Municipio, terminan siendo inutilizables y se convierten en chatarra. Pero muchos de ellos podrían volver a utilizarse”, destacó Aninao. En tanto, su par Linhardo consideró: “Me parece un desperdicio mandar todo a desguace. Hay muchos vehículos que pueden llegar a suplir necesidades en áreas del municipio u organizaciones sociales”.

Al proyecto original que presentó el área de Fiscalización, los concejales le dieron una vuelta de tuerca para que el destino de estos bienes no sea arbitrario. A tal efecto, propusieron que se conforme una comisión integrada por representantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo para que decidan qué hacer con estos vehículos.

En este sentido, Aninao dijo que la modificación propuesta fue aceptada por el Ejecutivo, por lo que será incorporada al proyecto original. Lo que no pudo darse fue la posibilidad de que tales bienes sean adjudicados a individuos que lo necesiten, ya que hay impedimentos legales para hacerlo. De esta manera, la adjudicación sólo será posible a personas físicas.

La Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor instrumentó por una circular los pasos a seguir para la subasta, compactación o afectación al uso de vehículos abandonados, perdidos o secuestrados, lo que permite formalizar la medida.

Quedan expresamente excluidos de la ordenanza los vehículos involucrados en causas penales o cuyo motor o chasis se encuentren adulterados.

Un refugio para mujeres golpeadas

También consiguió el aval de la comisión de Gobierno el proyecto para crear una casa refugio que dé contención y alojamiento a mujeres que sufren la violencia de género y sus hijos. Pero esta iniciativa tiene que pasar por una comisión más, la de Hacienda, por lo que no se sabe con seguridad si antes de fin de año será posible su aprobación. Lo que ya es un hecho es que el Ejecutivo destinará una partida permanente para que funcione.