ATE le pidió a Di Tella un aumento salarial del 30%

El dirigente del gremio estatal Elio Vega manifestó que los trabajadores municipales perdieron el año pasado, por la suba del costo de la vida, no menos de un 6 por ciento de su poder adquisitivo, a lo que se le suma un 19 por ciento por la situación inflacionaria actual, que sigue carcomiendo el bolsillo de los laburantes.

El referente de ATE sostuvo que las estimaciones más optimistas indican que la inflación anual rondará un 32-36 por ciento, por lo que el aumento requerido por ATE resulta realista y es lo menos que se puede esperar conseguir con este panorama.

"El Ejecutivo no nos adelantó cuál será su propuesta, pero planteó la difícil situación que atraviesa la comuna por la caída en la recaudación y los problemas con la coparticipación. El tema es que los trabajadores también están perdiendo mucho porque los sueldos actuales no alcanzan para cubrir las necesidades mínimas", enfatizó el referente. La situación no es fácil, pero acordar una nueva pauta salarial es algo que no se puede dilatar mucho.

El Gobierno quedó en tener una contrapropuesta para el curso de esta semana, la que será evaluada oportunamente por las organizaciones sindicales y sus bases. El momento es complicado para todo el mundo en la actualidad, por lo que habrá que esperar si los planteos de las partes son compatibles, o no.

Desde ATE, también se le pidió a Di Tella y sus colaboradores que se reanude el proceso de pase a planta permanente de empleados contratados que tengan una antigüedad considerable. Los concursos de rigor se pueden efectuar en forma tanto presencial como virtual, por lo que la pandemia no debería ser un obstáculo para su materialización.

Otro requerimiento sindical tuvo que ver con la necesidad de un pronto inicio de las discusiones para la elaboración del convenio colectivo de trabajo que regulará las relaciones laborales en la comuna.

-> Cierran Desarrollo Humano por el COVID

Durante esta semana no habrá atención al público en la sede de la Secretaría Desarrollo Humano, de calle Ceferino Namuncurá y Primera Junta. Las emergencias se atenderán a través del 109 y los Centros de Promoción Comunitaria. Viviana Pereira, titular del área, confirmó que en la sede ubicada en las inmediaciones del Ex Corpofrut se realizan medidas preventivas de desinfección y desde el lunes 28 de septiembre hasta el viernes 2 de octubre no habrá atención administrativa. Confirmaron que es por casos de COVID, aunque desde el Municipio no ahondaron en detalles. Solo informaron que están realizando el seguimiento de la situación de posibles casos positivos y se aisló al personal del sector.