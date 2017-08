Vanesa Parra, trabajadora y afiliada al gremio ATE, indicó que el acuerdo salarial firmado para el segundo semestre sólo estuvo avalado por el gremio Sitramu, y no por ATE, porque el aumento era insuficiente. Según expresó, el acuerdo estipula un incremento del 8 por siento para la segunda mitad del año. En el primer semestre ya habían acordado un aumento del 15 por ciento, lo que llevaría el sueldo de las categorías más baja a $6.700 de bolsillo.

"No existe dialogo de nuestro gremio con el intendente Mariano Lavín. No nos quiere atender. Se acordó un incremento insuficiente y un bono navideño de mil pesos, igual que el año pasado. Los compañeros no pueden vivir con $6.700. Nos vamos a quedar acá hasta que nos atiendan", aseguró Parra.

Según la delegada, son 71 los trabajadores con las categorías 6 y 7. En estos momentos mantienen un bloqueo en la calle San Martín frente al municipio.