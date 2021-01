El domingo estará parcialmente nublado, sin anuncio de precipitaciones, pero con un ascenso del viento en el Valle que estará en los 33 km/h con ráfagas que podrían alcanzar los 55 km/h. El calor cederá, aunque no demasiado. La máxima esta pronosticada en 33° C y la mínima en 19° C hacia la noche.

De acuerdo a la AIC, en el comienzo de la próxima semana estará mayormente despejado, con una temperatura máxima de 29° C y una mínima de 15° C. El viento llegará del este con unos 19 km/h y algunas ráfagas de 44 km/h.

El martes continuará el calor con un leve ascenso de temperatura máxima a 31° C y una mínima de 15° C. En cuanto al viento, estará similar al día anterior.

Para el miércoles no estará el cielo despejado, sino que se registrarán algunas nubes, pero seguirá predominando el calor con una máxima de 34° C y una mínima de 19° C. El viento del oeste estará en los 16 km/h y las ráfagas no superarán los 37 km/h.