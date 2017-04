Aseguran que Tortoriello "no conoce la realidad social"

Escobar y sus colaboradores ya están preparando, con miras al invierno que se viene, una nueva campaña de distribución de leña para las familias más humildes que no disponen de gas de red. “Tortoriello cree que no hay más pobreza pero es porque él no atiende las necesidades y por eso no se percata de lo que ocurre”, manifestó.

“La forma suave y leve en que habla Tortoriello de la pobreza es la de alguien que siempre tuvo mucho dinero y no se da cuenta”. Hugo Escobar Ex combatiente y dueño de la FM Puerto Argentino

El Comandante acudió a la tradicional expresión relacionada con estos momentos del calendario religioso para aludir a lo que, para él, no es más que una visión distorsionada de la realidad del actual intendente. “¡Agáchate Semana Santa!”, expresó y sostuvo que el principal funcionario político de la ciudad “no ve que hay un crecimiento de los requerimientos sociales porque no recorre los barrios. Es un absurdo lo que dice”.

Sostuvo que son cada vez más los vecinos “a los que no les alcanza la plata” y destacó que el precio de los productos básicos y de los alquileres “hace que más y más gente no llegue a fin de mes”. Enfatizó que Tortoriello tendría que “cambiar para ser más creíble”.

“Hemos pedido al área social de la Municipalidad que nos duplique la entrega de productos frescos para nuestros comedores y merenderos”. Lilia Calderón Dirigente vecinal y del Movimiento Popular La Dignidad-CTEP

Por su parte, Calderón, militante del Movimiento Popular La Dignidad, sostuvo que en el Ejecutivo municipal “hay un desconocimiento de la realidad social” de gran parte de la población y precisó que en los dos comedores y cinco merenderos que tiene abiertos su organización se observa un amplio crecimiento de la ayuda alimentaria. En el comedor del Barrio Obrero A ya se están dando 400 raciones diarias de comida, en tanto que en el de la toma 2 de Febrero han pasado de las 200.

Aseguró que se viene dando desde el año pasado un incremento de los vecinos que no tienen trabajo y puso de relieve el empeoramiento de la situación por las contingencias climáticas. Agregó que se ha pedido un mayor aporte de la comuna para ampliar la cantidad de alimentos para los necesitados.