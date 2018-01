Aseguran que recortan personal en la comuna

En el gremio Sitramuci hay inquietud por las cesantías de personal incluso con mucha antigüedad que se ha producido en los últimos días de 2017. En la mayoría de los casos no ha habido derecho a defensa de los empleados, que no tienen acceso a los expedientes en que figuran los datos de su comportamiento laboral. Todo esto puede derivar en arbitrariedades que no gustan a nadie.

Además, pese al interés manifiesto del jefe comunal por bajar el número de empleados, se produjeron durante el año pasado varias contrataciones, entre ellas de jubilados policiales.

Omar Meza, referente del sindicato, manifestó ayer que entre los despedidos figuran los casos de una trabajadora con 12 años de antigüedad, con diez de ellos como contratada y otros dos como eventual, y de un operario con 10 años como contratado. Ambos deberían haber sido ya incorporados a planta permanente pero en cambio perdieron su fuente laboral. Otro caso es de un persona con 8 años como contratada, que también podría haber postulado para figurar en el plantel estable.

“Los otros gremios que hay en el Municipio no hacen nada por las personas que se quedan sin trabajo. Por eso, los afectados vienen a vernos a nosotros, a Sitramuci, en busca de revertir la situación”, enfatizó el dirigente.

La ausencia del derecho de defensa en la comuna torna difícil establecer si existe una motivación seria para la ruptura del vínculo laboral. Sitramuci luchará y hará gestiones por todos aquellos empleados que hayan cumplido sus tareas, sin manchas graves en sus legajos.

Más derechos y oportunidades

Consolidarse

Según Sitramuci, la Justicia ya ha definido que ningún trabajador puede revistar más de cinco años como contratado. Una vez cumplido ese período, deben ser pasados a planta permanente.

Oposición continua

En el gremio sostienen que jamás compartirán los despidos del intendente Tortoriello.