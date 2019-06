Aseguran que no se ha avanzado nada en la expropiación de las tomas en la zona norte

La oferta oficial del Municipio a los propietarios de las tierras a expropiar por las cinco tomas de la zona norte no pasa del 1% del valor real de los predios ocupados, por lo que el único camino abierto para los dueños afectados sería acudir en su momento a la Justicia en busca de un monto más adecuado a sus intereses. Sin embargo, la comuna todavía no inicia las demandas judiciales contra los propietarios ni concreta aún el depósito judicial con la suma que está dispuesta a pagar. Lo que quiere decir que no se han dado pasos fundamentales para el proyecto urbanizador.