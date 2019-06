Se conoció que las docentes ya fueron notificadas de la determinación, aunque aún pueden presentar un recurso jerárquico ante el Consejo de Programación y Gestión Estratégica de la UNRN, dentro de los plazos legales establecidos.

Las sanciones también recaen sobre once estudiantes, quienes formaron parte de la ocupación que terminó con el desalojo por parte de Gendarmería Nacional, el 10 de diciembre del año pasado. Los alumnos no podrán reinscribirse a las carreras dictadas en la universidad durante los próximos cinco años. La medida se revertiría en caso de que los sancionados reparen los daños acreditados y formalicen por escrito su compromiso a no incurrir en conductas que impliquen la reiteración de esas acciones que dieron lugar a la inhabilitación disciplinaria.

Del Bello dijo que “no sólo el daño fue a la institución, con pintadas y pérdidas por la ocupación de La Casona, sino también a las personas, con agresiones verbales y físicas a estudiantes, docentes y no docentes, afectando incluso si dignidad”.

Las declaraciones de Del Bello fueron en el marco de la presentación de su lista para continuar dirigiendo la UNRN. Las elecciones serán el próximo 18 y 19 y estará acompañado por la arquitecta Andrea Tapia.