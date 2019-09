Aseguran que la víctima fue internada en su casa porque le tenía miedo al ginecólogo 

Después del intento de suicidio, se ordenó la internación domiciliaria para evitar que se cruzara con el médico ginecólogo, ya que había manifestado tenerle miedo.

Por su parte, Moreno dio cuenta de las diferencias entre los profesionales dentro del servicio de ginecología y las quejas recibidas por parte de las pacientes y las enfermeras contra el accionar de Rodríguez Lastra. Si bien no especificó cuáles fueron las quejas en concreto, sí mencionó que llegaron a la instancia de realizar una reunión para llegar a una solución en torno a las evidentes diferencias.

Finalmente, Ruíz relató que el equipo de la Oficina de Atención a la Víctima tomó intervención desde el momento en el que se obstruyó el aborto no punible. Allí mencionó que la joven “no comía, no tomaba agua, no tomaba la medicación y se auto lesionaba”.

Hoy al mediodía se espera que la declaración de Leandro Rodríguez Lastra.

