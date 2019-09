Arrancó el juicio de cesura contra Rodríguez Lastra

Según indicaron desde el Ministerio Público Fiscal a LM Cipolletti, con las testimoniales se intentará conocer cómo era Rodríguez Lastra como profesional y cómo se manejaba dentro de sus funciones como agente de salud en su cargo de jefe del Área de Ginecología del hospital cipoleño.

Además, desde la fiscalía expresaron que no está previsto que se indague sobre cuestiones de su vida privada porque no hace al delito imputado. Dentro de este punto, agregaron que no se tendrá en cuenta la campaña en contra del aborto que encabezó Rodríguez Lastra tras su imputación ni la candidatura a diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la lista denominada Ciudad Celeste, por la Vida y la Familia.

Larga lista de testigos

La lista de testigos convocados la integra un total de 19 personas: 14 por la fiscalía y cinco por la defensa. Entre los citados por el Ministerio Público estarán la joven víctima y un familiar, profesionales de la Oficina de Atención a la Víctima, el ex director del hospital Carlos Lasry, la actual jefa Claudia Muñoz, y compañeros de trabajo. Por su lado, la defensa convocó a amigos, profesionales médicos y a la actual pareja del ginecólogo. Si bien muchos de los testigos ya brindaron declaración durante el juicio, se espera que los interrogatorios esta vez sean más concisos y se aboquen únicamente a indagar cuestiones específicas. Además, varios de los convocados podrán ser desistidos el mismo lunes.

Otro de los objetivos de la fiscalía, y quizás el más importante, será poder evaluar la extensión del daño sufrida por la joven, cuestión que junto con la conducta del ginecólogo al momento de los hechos serán fundamentales para poder valorar la pena.

No tiene antecedentes

Rodríguez Lastra no cuenta con antecedentes penales, lo que será considerado un atenuante e imposibilitará el pedido de la pena máxima comprendida para este delito, que establece un máximo de 2 años de prisión en suspenso e inhabilitación por el doble de la pena. Algunos fallos prevén en estas circunstancias que comience a contabilizarse desde el mínimo estipulado y no desde el punto medio.

