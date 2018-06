El proyecto fue presentado por un grupo de pastores evangélicos, y los ediles le dieron curso. Hoy la comisión de Desarrollo Humano y Familia, presidida por María Eugenia Villarroel Sánchez, Miguel Aninao y María Eliza Lazzaretti, recibieron a representantes del comité de Salud Sexual y Reproductiva del Hospital Pedro Moguillansky. Fueron dos trabajadoras sociales y una médica generalista.

El personal del hospital aseguró que cuentan con todo lo establecido en el protocolo de aborto no punible, desde todos los aspectos, desde que ingresa la mujer pasando por las ecografías, medicación y control posterior,

“Desde la aplicación de la Ley Provincial se encuentran elaborando estadísticas, y cuentan que en su mayoría son mujeres entre 25 a 40 años de edad, con hijos y en situaciones de vulnerabilidad, además de las interrupciones por caso de violación y en caso de menores de edad”, explicaron en un comunicado.

Dijeron que Cipolletti cuenta con 15 centros de salud pública, donde 7 se garantiza la interrupción del embarazo y en los restantes se les brinda información y se los deriva al hospital o al centro de salud correspondiente.

Villarroel Sánchez explicó a LM Cipolletti que el Concejo Deliberante está gastando tiempo y esfuerzo en tratar un proyecto que no legisla, pero que no pueden desestimarlo porque fue presentado por un grupo de ciudadanos. “Vamos a darle el tratamiento correspondiente, con los profesionales que se necesite. Hay muchas incongruencias en lo presentado, y debemos aclarar las dudas. Lo que no podemos hacer es ir contra la reglamentación existente, que protege a la mujer”, resaltó.