Arranca la segunda etapa de pago del IFE en Cipolletti

El cronograma de pago arranca hoy con el calendario de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y luego se continuará abonando a quienes posean una Clave Bancaria Uniforme (CBU) y que hayan elegido ese método de cobro en la primera instancia del IFE. Los que no tengan CBU cobrarán después.

El gerente de la UDAI Cipolletti de la Anses, Pedro Dantas, expresó: "Lo que se busca en esta segunda etapa es agilizar el cronograma de pagos. Debemos llegar cuanto antes a quienes más necesitan".

Calendario de pago IFE segunda etapa:

Los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH)

DNI terminados en 0: Lunes 8 de junio.

DNI terminados en 1: Martes 9 de junio.

DNI terminados en 2: Miércoles 10 de junio.

DNI terminados en 3: Jueves 11 de junio.

DNI terminados en 4: Viernes 12 de junio.

DNI terminados en 5: Martes 16 de junio.

DNI terminados en 6: Miércoles 17 de junio.

DNI terminados en 7: Jueves 18 de junio.

DNI terminados en 8: Viernes 19 de junio.

DNI terminados en 9: Lunes 22 de junio.

Fecha de cobro de IFE por CBU:

Comenzarán a acceder al segundo bono extraordinario de $10.000 a partir del 23 de junio.

Fecha de cobro del IFE para los no bancarizados

Quiénes no tengan cuenta bancaria, cobrarán al finalizar el pago de los que cuentan con CBU. Cabe destacar que para los que no tengan la posibilidad de cobrar a través del banco, además de recibir los $10.000 podrán recibir un CBU, para que no solo estén incluidos ante la emergencia sino que también queden bancarizados.

