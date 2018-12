Arman bolsitas navideñas para donar en los barrios

“Todo lo que traigan será para aumentar las bolsitas que estoy haciendo, junto con el grupo que me está ayudando, para la gente que viene a los almuerzos. Los invito a todos a colaborar. Si yo, a mis 74 años, puedo hacer este movimiento, todos podemos hacerlo. Yo sólo seré el nexo entre las personas que pasan necesidad y quienes tienen algo para dar”, explicó la vecina.

La Asociación Civil Grupo Pro Ayuda a Barrios y Sectores Carenciados de Cipolletti trabaja en el barrio hace más de tres décadas. Tiene su sede en las calles Gabriela Mistral y Sucre, allí donde también tiene su casa Margarita, quien recibe a diario a vecinos que buscan algo para comer. Vienen de Puente 83, Puente de Madera, Lalor, Costa Norte y Sur, Labraña y Del Trabajo, entre otros puntos de la ciudad.

“Mientras a mí me pidan un pedazo de pan, yo no se los puedo negar. Hay que ayudarlos, y no espantarlos como si fuesen una cosa repugnante. Mejor darles un consejo, enseñarles”, consideró la siempre solidaria Margarita. Mientras que para estas fiestas pidió que haya “unión, paz y esperanza” entre los cipoleños.

Las personas que deseen donar alimentos para las bolsitas navideñas que está armado la asociación pueden acercar su contribución a la casa de Margarita, en Gabriela Mistral y Sucre.

Las bolsas contarán con chorizos caseros, un pollo y un pan dulce, más lo que la gente done.

Aprender a no mirar para otro lado

Años de trabajo

Margarita Bustos puso una asociación civil en su propia vivienda, donde trabaja hace 34 años con el objetivo de ayudar a las familias cipoleñas que la estén pasando mal. En esta oportunidad organizó una cruzada para que todos tengan qué comer en Nochebuena.

Todos podemos

Margarita tiene 74 años y sigue trabajando como hace más de tres décadas por los que más lo necesitan. Asegura que, si ella puede, con la edad y los achaques que tiene, cualquiera puede hacerlo o por lo menos aportar algo para la causa.