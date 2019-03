Aunque resulte sorprendente, la preocupación que más nos han expresado es saber si va a continuar este contacto personal y permanente. Los comisionados de fomento me preguntan si voy a ser como Alberto (Weretilneck) y seguir yendo; y los vecinos quieren saber si van a seguir teniendo acceso. No me preguntan por la continuidad del proyecto, sino del vínculo. Es conmovedor y desafiante.

-¿Por qué la campaña se basó en la batalla judicial, más que en propuestas?

La oposición no dijo sus proyectos. Se han escuchado agresiones y judicialización. Eligieron ese eje para omitir el diálogo sobre los problemas de los rionegrinos. Y fue por dos situaciones, la primera es que Río Negro ha sido transformada por Juntos y cualquier cosa que quieran proponer, la tenemos encaminada o tiene solución.

—¿Y la segunda razón?

Es la conformación política del Frente para la Victoria. Desde la extrema izquierda a la extrema derecha, sus propuestas se contradicen. Y esto empieza por la fórmula porque la candidata a vice (Magdalena Odarda) pasó años diciendo barbaridades del candidato a gobernador (Martín Soria). Hasta lo trató de narcotraficante.

-Juntos propone una continuidad de Weretilneck. ¿Cuál es el aspecto más destacable de su gestión?

Tenemos una provincia ordenada. Soy docente y recuerdo cuando nos pagaban en cuotas. Cuando asumimos tuvimos que ir a Buenos Aires a pedir plata para los salarios. Hoy se pagan los sueldos en tiempo. Y hay superávit. Tenemos desarrollo territorial para diversificar la economía y obra pública a través del Plan Castello. Es otra provincia. El futuro gobierno tiene la ventaja de partir de un piso muy superior.

—¿Qué opina del intento de la oposición de nacionalizar la elección?

Los dos lados de la megagrieta en la que nos quieren meter a todos tienen que exhibir un triunfo a Buenos Aires. Nosotros marcamos diferencias y coincidencias, como lo ha hecho Alberto con Cristina y con Macri. Eso demuestra que somos los únicos que podemos defender los intereses de la provincia.

—¿Cómo evalúa al gobierno nacional?

Soy muy crítica. La economía no se acomoda en los tiempos que se habían planteado y esta crisis profunda afecta el empleo, porque atenta contra las pymes; y golpea en todas las ciudades por la caída del poder adquisitivo. Más allá de que algunas actividades se hayan visto beneficiadas, se ha golpeado mucho la economía de las familias.

-¿El fallo de la Corte generó un mayor desafío político para Juntos?

En cada crisis hay una oportunidad. Hay una crisis del radicalismo, por su dinámica interna; y también la vemos en el PJ porque muchos peronistas nos van a acompañar. Vemos una oportunidad de demostrar que esta fuerza política, tan marcada por una figura, de fuerte carisma y liderazgo como la de Alberto, está sostenida por muchos dirigentes de perfil técnico y político. Weretilneck dejó crecer a su alrededor a todo un conjunto de personas y muchos podrían ocupar la silla que voy a ocupar yo.

-El vicegobernador Pedro Pesatti quería ocupar el cargo, ¿por qué no fue elegido?

Podría haber sido, pero hubo algo que reflexionamos juntos: si teníamos una mujer en la fórmula y cuando hubo que hacer un corrimiento poníamos a un hombre que no estaba, el mensaje era equivocado. Le hubiésemos dicho a la sociedad que la mujer complementa, pero no puede hacerse cargo.

—Ante la chance de ser la primera gobernadora, ¿siente que las mujeres tendrán más expectativas en su gestión?

Harán bien si tienen mayores expectativas, porque yo tengo un gran compromiso. Pero ningún gobernante tiene todas las respuestas. Y ninguna problemática tan profunda se soluciona solo desde el Estado con una política pública. Tenemos que transformar la sociedad. De hecho, si tengo la chance de ser gobernadora es porque la sociedad ha evolucionado porque las mujeres pusieron en agenda la cuestión de género.