Ante esta situación, Odarda recordó los graves incendios forestales que se originaron por las altas temperaturas en el verano, como fue el caso de Los incendios en Río Negro y en la Pampa el año pasado, así como las consecuencias del uso de la pirotecnia en las fiestas de fin año en donde quienes acuden ante las emergencias son las y los Bomberos Voluntarios.

“Son los bomberos quienes ante estas circunstancias acuden, a toda velocidad, ante cualquier emergencia y ponen en riesgo su propia vida sin tener ningún tipo de protección en su salud. Esperamos que no ocurra ni un accidente y que no haya ningún bombero herido, pero si ello desgraciadamente ocurre serán el Consejo Nacional de Bomberos Voluntarios y el gobierno de Cambiemos los responsables por no haber luchado y aprobado el proyecto de ley de ART. Porque si hoy tuviéramos la ley, las y los bomberos de todo el país tendrían derecho a la salud” expresó Odarda.

La senadora manifestó que "cada lamentable accidente de bomberos será motivo de una denuncia al Consejo Nacional y al gobierno por abandono de personas y por su inacción, que haré en forma personal para concientizar de la necesidad de que el Estado pague esta deuda histórica que tiene con todo el sistema bomberil".