El aumento de casos de coroanvirus en Fernández Oro alarma a toda la comunidad y obligó a que el Comité de Crisis local se reuna y tome medidas para evitar la propagación del virus. Alertaron que hay pocas camas de internación y que los contagios no cesan, por lo que se determinó volver a restringir la circulación .

“Desde nuestro hospital estamos pudiendo dar respuesta con todo el equipo médico y de enfermería, asistiendo telefónicamente a los más de 135 aislados en sus domicilios y con revisación médica a los pacientes críticos con internación en nuestro Centro de Aislamiento”, explicó Raviola. Agregó que si este ritmo de propagación continúa o si se contagia algún personal de Salud Local, se pone en jaque el servicio local.

“Elevé un pedido formal a Salud de Provincia por la faltante de camas, hoy por hoy, estamos derivando pacientes críticos que necesitan respiradores mecánicos y estamos alojando en el Centro de Aislamiento a pacientes que requieren de internación hospitalaria”, manifestó. Añadió que el pedido puntual fue para las clínicas privadas que ante el pedido de camas alegan no tener más espacio.

Raviola recomendó a toda la comunidad que si una persona tiene síntomas, debe autoaislarse en su domicilio por 14 días y debe reportar su caso inmediatamente a los números de teléfono de Covid-19 de la ciudad (107 // 299-5504932 // 299-5775338).

Según informaron desde el hospital, los datos actuales indican que son 35 los casos activos y hay 10 hisopados que se harán en la jornada de hoy por ser contactos estrechos con casos positivos, se presume de antemano que el resultado será positivo, con lo cual en menos de 24 horas se alcanzarán los 45 casos en la ciudad. Hay cuatro personas en terapia intensiva, dos de ellas con respirador mecánico intramuscular y las otras dos con asistencia respiratoria a través de válvulas.

Para evitar la propagación, vielven a restringir la circulación

Este complejo panorama sanitario desprendió medidas inmediatas por parte del Comité de Crisis avaladas por unanimidad y hasta el 31 de Agosto, a saber:

• Se restringe el horario de circulación de las personas. El horario tope será las 20 horas de lunes a sábados. Después de las 20 horas sólo podrá circular personal esencial y los delivery del rubro gastronómicos que cuenten con autorización de Comercio Municipal. Quedan exceptuados de la hora de cierre los locales gastronómicos, quienes podrán funcionar hasta las 23 horas pero solo podrán ejercer las ventas mediante el servicio “puerta a puerta” con credencial habilitante municipal.

• Los domingos se restringe a cero las posibilidades de circulación de gente. No estarán admitidas las salidas recreativas ni deportivas. Los comercios (esenciales y no esenciales) no abrirán sus puertas y habrá un fuerte operativo de control policial y de tránsito.

• Control de circulación vehicular en los accesos a la ciudad a partir de las 20 horas de este sábado y hasta las 07 de la mañana del lunes. Quedará cerrado el paso a personas de otra localidad o que no porten el permiso de circulación que indiquen que son personal esencial.

• Se abrirá un nuevo Centro de Aislamiento en el edificio del CET Nº 27 que contará con 30 camas, triplicando el cupo de camas vigentes hasta hoy. El Centro de Aislamiento de calle Avenida Cipolletti funcionará hasta que Salud Local lo determine. Luego se unificará la atención e internación de pacientes que requieren asistencia médica en el Centro de Aislamiento que se montará en el CET 27. Será en el ala de las aulas, cuenta con calefacción, cocina, duchas y sanitarios acordes para la cantidad de personas.

El Comité de Crisis Local resolvió tomar estas medidas por el lapso de 14 días y luego evaluar el impacto de las medidas para determinar la continuidad o no de las mismas.