Reconoció que no descartan que otras personas presenten los síntomas, porque el loro que transmitió la enfermedad no fue el único comercializado de manera ilegal. Se indicó que referentes de la dirección de Fauna de la provincia hicieron saber que la persona que los tuvo habría vendido 26 aves más (no se sabe si éstas se encontraban también infectadas).

Incluso puede ser que una persona haya contraído la enfermedad y no lo sepa, porque los síntomas son similares a los de una neumonía. Es decir, se puede confundir el cuadro con una infección respiratoria.

No obstante, para no alarmar ni entrar en pánico, es conveniente aclarar que la persona enferma no puede transmitir la bacteria–chlamydophila psittaci- a otra persona sana. Esto porque la psitacosis solo se transmite cuando el ser humano entra en contacto con las heces del animal que está infectado. “Esto no pasa de persona a persona”, sostuvo Muñoz.

Los tres internados se encuentran estables y cursan las 72 horas claves de evolución. En tanto, el cuarto caso que se presentó esta mañana en el hospital está siendo evaluado. “Ingresó hoy, por guardia, con los mismos síntomas”, corroboró la especialista consultada.

Como medida precautoria, el personal de salud realiza un seguimiento sobre la red de contactos familiares de los cuatro pacientes que presumiblemente estén enfermos de psitacosis.

Recomendó a la población que si adquirió un ave de dudosa procedencia y presenta síntomas respiratorios similares a los de una neumonía concurra a un centro de salud para hacer la consulta.

¿Cómo puede prevenirse?

No capturar aves y pájaros silvestres, ni comprarlos en la vía pública.

Mantener las aves en lugares ventilados y con espacio suficiente, sin hacinarlas.

Alimentar a los pájaros correctamente y mantener las jaulas limpias.

No permanecer largos periodos en habilitaciones cerradas donde haya aves.

No introducir aves recientemente capturadas o compradas sin certificado sanitario en jaulas donde ya hay otras aves.

“El problema es que hayan ingresado de manera ilegal, porque entonces no son puestos en cuarentena ni se le suministran antibióticos para erradicar posibles enfermedades; y que vivan en condiciones de hacinamiento y suciedad”, indicó Muñoz.

Los síntomas de esta enfermedad son mayoritariamente respiratorios. Los posibles infectados pueden presentar tos, decaimiento y todo lo relacionado a una neumonía.

