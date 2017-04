Alarma por ataque de una jauría de perros callejeros

La proliferación de perros callejeros es una problemática que aqueja cada día más a la ciudad, no sólo por los ataques que pudieran ocurrir, sino porque la calidad de vida de los animales decae a paso rápido. No sólo se trata de perros que nacieron en la calle, sino también de los que fueron comprados o adoptados como un elemento de seguridad para proteger hogares y luego dejados a merced de la naturaleza.

Rosa González es una persona mayor de edad que sufrió un ataque de cuatro perros en pleno centro, cuando se dirigía a realizar trámites al banco. Ante la sorpresa, cayó junto a su marido de la moto y ambos fueron mordidos, a lo que se le sumaron también las lesiones producidas por la caída.

“Mi esposo se lastimó la rodilla y yo tengo dos mordidas en la pierna izquierda y un brazo. Ya tenía la pierna derecha con discapacidad por un accidente que sufrí en mi trabajo y ahora la otra también está complicada. Estoy delicada porque al principio la herida no dejaba de sangrar y en el hospital no la curaron ni me recetaron nada para hacerlo, sólo algunos antibióticos. El resto lo tuve que comprar yo con mi plata”, lamentó Rosa.

Además, la mujer exigió indignada que se le dé una solución al problema, porque “no es justo que los perros estén sueltos”. En ese sentido, sostuvo que debería “existir algún tipo de vigilancia porque es complicado y peligroso cuando hay perros mañosos liberados en la calle”.

En toda la ciudad

Eduardo Fernández, responsable del área municipal de Zoonosis, explicó que están al tanto del “lamentable hecho” y que, si bien están trabajando desde hace mucho tiempo, los resultados podrán verse a largo plazo a través de los centros de castración para que se reduzca la cantidad de animales sueltos.

“Los perros que están en la pizzería no son los únicos. Hay varios puntos de la ciudad que tienen el mismo problema. Además, el dueño del comercio no es el único que les da de comer, sino varios vecinos, explicó Fernández.

“Hay muchos que quieren que se vayan y otros que se queden. Para trabajar en esto tuvimos que tener en cuenta distintos elementos: que nazca la menor cantidad de perros posibles, que salga la ordenanza que se necesita para regularizar la proliferación y, por otro lado, lograr conseguir dinero de Nación para reacondicionar los refugios para que puedan ser trasladados allí”, continuó.

Como Río Negro es una provincia no eutanásica, sacrificarlos no es una alternativa. Por esta razón, el Municipio apuesta a generar conciencia y aumentar la cantidad de castraciones.

Crearán una brigada anticanes

El titular del área municipal de Zoonosis, Eduardo Fernández, informó que están haciendo las tareas pertinentes para crear una brigada o un grupo de personas que pueda solucionar “la problemática perruna de Cipolletti” y logre, finalmente, llevar a los canes a un refugio y que permanezcan allí sin que se escapen. La idea es disminuir la población de perros en la calle. Y, en ese mismo sentido, recordó que de lunes a viernes funcionan tres centros de castración en el Polideportivo y en el Club San Martín. Se trata de un servicio gratuito en el que sólo se pide una colaboración.