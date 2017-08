Embed

"Debe haber 2 mil o 3 mil hectáreas quemadas -nuevas y abandonadas- están los tractores tratando de apagar los incendios porque los bomberos no dan abasto. La zona de Cipolletti está muy complicado, sobre todo atrás de la sidrera, porque no tienen luz y no hay forma de apagar el fuego. Los tendido electricos van cayendo porque se quemaron los postes desde la base. Hay fácil 20 kilómetros de incendios a lo largo de la Ruta 151", relató el periodista Luciano Fernández en diálogo con LU5.

Muchas familias se quedaron sin nada y su sustento destruido. A raíz del corte de suministro de luz y agua están en una desesperada batalla para lograr apagar las llamas sacando agua de todos los lugares posibles, como pozos ciegos y los canales.