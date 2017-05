Hoy a las 4 de la mañana dos delincuentes intentaron robar un local de ropa masculina ubicado en calle San Martín casi España. Su dueña, Marcela Sandoval, explicó a LM Cipolletti que doblaron la reja y palanquearon la entrada pero que, sin embargo, un vecino dio aviso tanto a la Policía como a ella a través del celular y lograron capturarlos.

"Los efectivos me informaron que eran dos, estaban en la vereda, yo no quise acercarme por miedo. Uno era menor y otro mayor, al último se lo llevaron detenido pero me dijeron que no pasaba del lunes", comentó indignada.

Lo curioso del hecho fue que los ladrones dejaron su auto, un Renault Sandero, en frente de su local y aún continúa allí, esperando a ser secuestrado por la Policía.

Además, Marcela aseguró que desde enero sufrió cuatro intentos de robo y que, a principios de año, todo el barrio pasó por la misma angustiante situación. Afortunadamente, y decididos a luchar contra a inseguridad, los vecinos se mantienen alerta ante cualquier movimiento extraño y al primero que observan se comunican entre ellos para evitarlo.