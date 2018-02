En el centro, el panorama es desolador y hay lugar de sobra para estacionar. Es que nadie quiere pagar por ir a trabajar o hacer un trámite.

Los reclamos de los vecinos afectados, la mayor parte de ellos residentes del barrio Rosauer, llegaron a todos los medios de comunicación y aseguran que es de suma necesidad la presencia de inspectores de tránsito en el área porque en cada cuadra hay una infracción diferente.

Estacionamiento Francisco Sanchez Valassina

"Está todo lleno, no hay espacio, pero en el centro no hay ni un alma. Acá estamos cansados de que nos estacionen frente al garage o de que se pongan en doble fila y no nos dejen salir", expresó Stella, vecina del Rosauer, a través de una publicación de Facebook.

Por su parte, otra vecina que se comunicó con la radio LU19 La Voz del Comahue explicó que necesitan inspectores para controlar el área porque, por el estacionamiento medido, todos prefieren instalarse a las afueras.

A este reclamo se le suma el del supuesto mal funcionamiento del sistema, que sería el culpable de que nadie esté interesado en estacionar en pleno centro. Las mismas quejas del primer día se repiten y son muchos los que insisten en que la aplicación online no sirve para registrarse y que el proceso es engorroso.

Vecinos indignados

Vecinos enojados Gentileza

Un vecino se cansó de que le estacionaran en la entrada de su garage y le pegó cintas a los vidrios de una camioneta que bloqueaba el acceso.

