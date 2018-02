El instructivo que viene circulando desde hace varias semanas es claro pero, al parecer, no muy efectivo. La información que la empresa brindó a los usuarios especifica que, para estacionar, se puede operar desde el celular a través de una aplicación gratuita disponible tanto en la página oficial (sem.altec.com.ar) como en la PlayStore correspondiente a cada sistema operativo. La segunda opción es la de la típica tarjeta que se consigue en las oficinas del SEM para ser usadas en los parquímetros digitales y la tercera es la de registrar el estacionamiento de forma anticipada en los comercios adheridos.

Aunque parece simple, la gente se encontró con varios obstáculos que los atrasó en su rutina. "¡Chantas!" fue la palabra más escuchada en el transcurso de la mañana por parte de automovilistas enojados por la situación que se tuvieron que desayunar. Es que muchos aseguraron que, aunque ya se habían registrado en la aplicación para evitar un momento engorroso antes de ir a trabajar, hoy el sistema no les reconoció su usuario y a unos cuantos ni siquiera les permitió generar un usuario.

Otros explicaron que su horario de trabajo es entre las 7 y las 8 de la mañana y que para conseguir la tarjeta para el parquímetro tuvieron que esperar hasta las 9 para que la oficina abriera sus puertas. Las personas mayores se encargaron de criticar la aplicación digital que, para ellos, "es inútil" y lo único que provoca son "dolores de cabeza y una pérdida de tiempo".

Los vecinos descargaron su bronca gritándoles "¡Chantas!" a los operarios.

"No hay información correcta, cuando hicieron la capacitación estábamos todo igual pero no hicieron nada para despejar dudas. Hoy nos encontramos con esto; la aplicación no anda en algunos teléfonos porque no todos tienen buena señal, la tarjeta nos dijeron que se tenía que comprar en las oficinas del SEM nada más, hicimos cola esperando a que abrieran ¡recién a las 9 de la mañana! y después salió un operario que dijo que podíamos ir a los comercios adheridos. ¿En qué quedamos? No se entiende", expresó Daniel, uno de los vecinos que decidió transmitir su indignación a través de las redes sociales.

Sin embargo, desde Altec aseguran que sólo se trata de un rechazo al nuevo sistema de estacionamiento medido y pago y que, tanto la aplicación como los parquímetros y las tarjetas, están funcionando a la perfección.

Al respecto, el gerente comercial de la empresa, Hernán Mihodosky, explicó en diálogo con LM Cipolletti que uno de los errores más comunes que cometen los automovilistas es el de "registrarse y luego ingresar mal sus datos a la hora de estacionar" y que, durante la capacitación que se realizó la semana pasada, no tuvieron ningún tipo de inconvenientes o quejas por parte de quienes tuvieron la predisposición para aprender a manejar el nuevo sistema.

Para Altec, no hay interés de las personas de aprender a manejar el sistema.

"Es una modalidad que funciona hace más de 10 años en diferentes provincias y lo hace perfectamente. El problema es que hay falta de interés por parte de las personas, tanto adultos como jóvenes. Nosotros queremos empezar con el pie derecho y hoy estuvo funcionando todo de manera correcta, no recibimos ningún tipo de reclamo. Tarjetas hay en stock y tenemos gente trabajando al 100 por ciento con las personas mayores que puedan tener problemas a la hora de usarlo. Lo cierto es que hicimos un plan de educación que era, justamente, para evitar este tipo de situaciones", concluyó Mihodosky.

