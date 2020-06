Agus de Bake Off, la gran pastelera rionegrina

Agus junto a Damián, Agustina y Samanta, se convirtieron en los cuatro semifinalistas del programa de pasteleros conducido por Paula Chávez. La rionegrina es una de las favoritas y cosecha el cariño de la gente en todas las redes sociales.

En diálogo con LM Cipolletti, Agus contó que un día se dio cuenta que había una sola cosa en el mundo que la llenaba de felicidad: dedicarse a la pastelería. “Podía llegar a estar horas decorando una torta y perdía la noción del tiempo. En cambio, en mi trabajo como abogada contaba los minutos, se me hacía eterno. Allí me di cuenta cuál era realmente mi pasión y a lo que me quería dedicar”, expresó. Agregó que para decorar nunca tenía excusas: “Podía levantarme a cualquier hora y dedicarme todo el día sin problema, y eso demarca una pasión”.

La historia de la sanantoniense es de mucho esfuerzo. En 2015 se recibió de abogada en la Universidad Nacional del Sur de Bahía Blanca y estuvo probando suerte en Mar del Plata, pero no le fue como esperaba. Ese año hizo su primer curso de decoración de tortas. Al año siguiente regresó a su ciudad natal junto con su pareja, Nicolás, y se dedicó a hacer trabajos por encargo y enseñar el arte de la cocina. Fue una amiga quien le avisó que Telefe abrió la convocatoria de pasteleros amateurs para su reality, y no dudó en inscribirse. Tras cargar el video, requisito para los participantes, recibió el ansiado llamado de la producción. Dudó varias veces en atender, porque era un número extraño, hasta que se animó. El siguiente paso era en Buenos Aires, con una torta en mano.

agus bake off

“Viajé a Buenos Aires con la torta media terminada, sólo le faltaba la decoración. Luego de unas pruebas, me convocaron”, recordó.

El programa se grabó por completo en el 2019 y todos los participantes tienen un contrato de confidencialidad para evitar que se filtren las eliminaciones.

“El momento más difícil que tuve que vivir fue el primer programa cuando me tocó pasar al frente con mi torta. Fue un momento de tensión total”, contó. Ese día la rionegrina sorprendió a todos con una tierna torta con forma de pingüino con la que recordó las excursiones en la costa durante sus días de guía turística en SAO cuando visitaban la pingüinera.

Actualmente Agus vive en San Antonio Oeste y su vida transita entre su taller de pastelería “Arte y azúcar”, su familia, su pareja Nicolás y sus perros. En épocas de cuarentena disfruta de ver series y obviamente, de cocinar. Sus proyectos son poder realizar cursos de capacitación para la gente de la zona y evitar que tengan que viajar a otros lugares para estudiar pastelería.

Postre favorito: cheesecake de frutos rojos

agus bake off

Conmovió al país con su historia

En una de las pruebas creativas, Agus terminó de enamorar a todo su público cuando presentó una torta realizada con budín cítrico relleno con cremoso de chocolate y naranja, además de un buttercream de piña colada y coco. Esa obra de arte dulce fue la representación del amor que tiene por la pastelería. No sólo sorprendió la increíble decoración sino también, la historia.

“Mucha gente cuando me ve piensa que soy una abogada que cuando está aburrida hace pastelería, que es un hobby. La verdad que no. Los últimos finales de la carrera (abogacía) me la pasé llorando porque yo quería cocinar. Entendía todo el esfuerzo de mi familia para mandarme a estudiar y no era tiempo de cambiar. Todo el mundo me decía que cuando empiece a trabajar, se me iba a pasar. Nunca se me pasó”, relataba frente al jurado en medio de lágrimas. La historia y la emoción llenaron de sensibilidad a todos sus compañeros.

“Cuando escucho que algún pastelero reconocido antes estudió otra carrera, me llena de alegría, porque entiendo que se puede empezar después”, aseguró. En ese programa recibió de las mejores puntuaciones, y el país entero descubría la historia de esfuerzo y pasión de Agus.

Embed

Las pruebas que la dejaron al borde de la eliminación

Agus se destacó siempre por su creatividad y sabores encontrados a la hora de cocinar, pero en dos ocasiones los errores en las recetas la dejaron en la cuerda floja.

La primera de ellas, y que la hizo entrar en una crisis de llanto, fue la fallida torre de eclairs rellenos con mousseline de pistachos bañados en chocolate con craquelín rellenos con crema azafrán. Este postre de origen francés no convenció al jurado y en su devolución fueron durísimos. “Es un pan de panchos”, criticó Damián Betular. El más crítico fue Christophe Krywonis quien le dijo que la receta no tenía derecho al error, y que siempre se salvaba por los sabores. “Tenés que saber que la perfección no existe, pero hay que trabajar para lograrlo”, le dijo. Es anoche, Agus no pudo contener el enojo y las lágrimas.

Otra de las pruebas fallidas de Agus fue en uno de los últimos programas cuando les tocó cocinar tres volcanes de chocolate. Esa noche el postre no logró su terminación por la falta de cocción y se desarmaron antes de llegar a la mesa del jurado. Le dijeron que había erupcionado antes de tiempo.

agus bake off

La más seguida en Instagram

Agus se convirtió en la participante más querida y la más seguida en las redes sociales. En su cuenta de Instagram tiene 193 mil seguidores con los que comparte recetas y fotos de sus producciones. Le siguen Samanta con 138 mil seguidores, Damián con 134 mil y Agustina con 124 mil. En Twitter a Agus la siguen 15 mil personas.

agus bake off

Se acerca la gran final

El domingo pasado se cocieron los cuatro semifinalistas de Bake Off y Agus es una de ellas, junto a Damián, Samanta y Agustina. El último en quedar eliminado fue Ángelo, y se acerca el gran final.

“Las eliminaciones que más me costaron fueron la partida de Carolina, la Tucu, con quien tengo una amistad enorme, y la de Ángelo. A él (por Ángelo) lo veía como el más chiquito y lleno de posibilidad, y fue muy fuerte que abandone la carpa.