"Voy a probar con confianza, pero no sé si me gusta lo que estoy viendo. Desde la estética, no entiendo esto. ¿Eso es una serpiente?", preguntó el jurado. "Es el cuerno de un unicornio", le respondió la participante. "¿Dónde está el cuerno?", replicó Christophe mientras Damián Betular lo ayudaba a identificar todos los elementos de la torta de eclairs.

Finalmente Carolina fue eliminada nuevamente del programa después de tener su repechaje hace un mes.

"Me voy muy feliz, me voy con mi mochila que me acompaña a los viajes, pero esta vez me pesa más porque me llevo 13 amigos. Estoy muy contenta", expresó Carolina al despedirse del envío de Telefe.

En las redes, su su torta unicornio se convirtió en meme.

