Aguiar comenzó a cumplir la sentencia judicial

"La vida y la Justicia adicta al poder me vuelven a dar una gran oportunidad en este camino de militancia, y es la de poder compartir algunas jornadas de trabajo junto a nuestras compañeras porteras de escuela. Como para no perder de vista ni olvidar jamás las tareas y los esfuerzos cotidianos que realizan quienes representamos. El sindicato no se gestiona desde un despacho, sino desde todos los sectores y a la par de los trabajadores”, aseguró Aguiar.

“Siempre tomé la persecución y los supuestos castigos de la Justicia como importantes experiencias de vida”, concluyó el dirigente gremial.

50 horas de trabajo le impuso la Justicia a Rodolfo Aguiar.

La mitad deberá cumplirlas en la Escuela 135 de Contralmirante Cordero, donde ocurrieron los hechos por los que lo sentenciaron. El resto deberá hacerlas en la Secretaría de Género de la CTA.