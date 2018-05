La alarma la dio ayer la titular de la Asociación de Propietarios de Taxis de Cipolletti, Liliana Villegas, quien manifestó que en la actualidad a los tacheros los ingresos les Afirman que la actividad de los taxis cayó un 30% alcanzan apenas para poder seguir funcionando, en el límite de sus posibilidades.

Por ello, la dirigente renovó sus críticas contra los 46 pesos mensuales extra que les cobra a los taxistas el Municipio en concepto de uso de las plataformas habilitadas, un ítem que si bien no es demasiado significativo en cuanto a su monto no ha caído para nada bien en el sector. Es que se trata de una carga decidida en forma unilateral y de la que no tiene una explicación fidedigna.

Villegas expresó que la recaudación promedio ha decaído en forma considerable, lo que deja cada vez menos que repartir entre los choferes y los propietarios de licencias. “La gente está utilizando el taxi con menos frecuencia, sólo cuando es muy necesario. Además, se dan más casos de personas que se juntan para usar un servicio y repartirse entre todas el pago”, manifestó.

Lamentó que el deterioro de la realidad económica esté llegando a estos extremos y expresó su inquietud hacia el futuro.

Esperando una respuesta oficial

La referente Liliana Villegas le solicitó días atrás una reunión al director general de Fiscalización, Diego Rebossio, para analizar las razones de que se cobre a los taxistas un monto extra por estacionar en las plataformas. Todavía no recibió respuesta. “Queremos saber por qué, si ya pagamos el canon y a las bases, tenemos que hacernos cargo también de esto”, manifestó la dirigente.