Una sentencia del fuero Civil de Cipolletti, que todavía no está firme (aún puede ser apelada), fijó una indemnización por daño moral para un adolescente de Cipolletti, el cual sufrió una fractura en medio de la clase de educación física, por introducir su pie en el hueco que sirve para instalar el poste que sujeta la red de vóley.

Al llegar al hospital, al menor le diagnosticaron una fractura "tibioperonea", por lo que estuvo dos días internado y debió someterse a tratamientos de recuperación (en el contexto del expediente civil se realizó una pericia y se determinó que no padeció ninguna incapacidad).

En este contexto, en el juicio civil se probó que fallaron las medidas de seguridad del establecimiento al no haberle colocado las tapas de precaución al hueco del poste. En el proceso se planteó que ese día no había portero en el edificio y la docente del área declaró que no recordaba cómo se encontraba ese desnivel.

Es así que el fallo consideró el daño moral padecido por el joven de 13 años y sostuvo que el episodio se tradujo en padecimientos y afecciones de índole espiritual y en las angustias que conllevaron su recuperación: además de la cirugía a la que se sometió, no pudo terminar el año en el colegio, salvo por una compañera que le llevó las tareas a su casa.