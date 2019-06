Acusan a Sitramuci de desviar los aportes que hacen sus afiliados

“Como Sitramuci no tiene personería gremial, no interactúa con el Municipio, no es un sindicato legalizado, ni cuenta corriente tiene acá para los empleados que aportan. O sea que tampoco hay balances oficiales que puedan controlar el estado y la rendición de esos aportes en esa cuenta. Esta es la situación real de este pseudosindicato. Es un dato de la realidad, no es una opinión”, explicó el jefe comunal.