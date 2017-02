Acusan de patoteros a integrantes de la AEC

El despido de la empleada de una conocida joyería en la ciudad motivó una serie de denuncias cruzadas entre el Sindicato de Empleados de Comercio y la patronal. Los dueños del local acusan al gremio por amenazas e intimidaciones y sostienen que la empleada fue despedida con causa justificada y que habían llegado a un arreglo.

La tensión comenzó a sentirse cuando la mujer que fue separada de su puesto solicitó cobrar lo que le correspondía por un arreglo con la empresa por media jornada no registrada. El empleador, Mauro Lillo, quien está a cargo del negocio de su madre, le sugirió que hiciera las averiguaciones correspondientes. El siguiente contacto se dio con el sindicato y la discusión tomó otros ribetes.

“(Luis) Torre me matoneó, me amenazó”, relató Lillo sobre la conversación telefónica que mantuvo con el secretario gremial. Según la versión del comerciante, el gremio había pedido $80 mil como indemnización y la elevación del caso a mediación judicial. Sin embargo, Lillo asegura que no recibió ningún tipo de notificación de la denuncia, ni del cálculo sobre el que se basa el monto solicitado. Desde la joyería Daniels sostienen que, en 32 años de trabajo en el rubro nunca fueron objeto de denuncia por parte de los empleados. Afirman que es la primera vez en estas más de tres décadas que tienen que despedir a un trabajador y que lo hacen por que la situación económica los obliga a reducir personal.

Por su parte, el sindicato declaró que la mujer había sido despedida sin causa a los que la empresa respondió que la había desvinculado por faltas reiteradas y porque había un creciente malestar con las otras compañeras que compartían el mostrador.

Lillo, sostuvo que el despido se dio siempre en buenos términos. “La liquidación estuvo depositada el tercer día después de enviado el telegrama, solo nos faltaba acordar un diferencia”, explicó y manifestó su voluntad de regularizar la situación con la empleada. No obstante, está decidido a avanzar en contra del gremio.