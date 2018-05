Acosó a una chica por Instagram en Neuquén y fue detenido

A mediados de mayo, la adolescente les contó a sus padres que era hostigada por un joven en Instagram y que incluso lo había visto afuera de una de sus clases de danza.

“Lo reconoció porque usaba su foto real como foto de perfil”, explicó el fiscal de Delitos Sexuales, Andrés Azar, quien llevó adelante la investigación.

Con la denuncia y las capturas de Instagram aportadas por la adolescente, se pudo identificar al joven, que no usaba su nombre real en la red social. Una vez que se ubicó dónde vivía el acosador, se solicitó una orden de allanamiento y, así, ayer la Policía irrumpió en una casa del barrio Sapere.

Celulares

En el lugar se secuestraron dos celulares, que serán peritados por informáticos en busca de elementos clave para vincular al joven con la causa por grooming.

El fiscal contó que tras el operativo, el hombre fue notificado de la causa judicial y luego recuperó la libertad. Además, detalló que si bien existe una sola denuncia en su contra, la adolescente contó que no sería la única víctima sino que otras chicas también habrían sido hostigadas por el mismo joven. “Le mandaba mensajes sobre cómo iba vestida o dónde había estado, que daban a entender que la seguía”, explicó Azar.

Por último, desde la Policía se indicó que en la vivienda también se encontró un revólver calibre 38 y gran cantidad de municiones de diverso calibre. Resta establecer a quién pertenecen y si están registradas en el Renar, ya que el joven vive con sus padres.

revolver

Adolescente de 13 fue amenazada

“Ma, me tengo que ir, es por una noche. Si no me voy, los matan, me amenazaron. Los amo”, le escribió una adolescente de 13 años a su mamá. Dos horas después, huyó de dos hombres que la habían citado bajo amenaza de muerte en un descampado de Centenario. Ahí le contó que era víctima de grooming.

