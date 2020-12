A una semana del debate final en la Cámara de Sanadores sobre el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo, se conoció que el rionegrino Alberto Weretilneck podría obtenerse si no se incorporan las modificaciones al proyecto que él plantea. El ex gobernador desde un primer momento se expresó a favor del aborto legal, y su voto podría ser definitorio en la Cámara Alta.

El senador por Río Negro también pidió limitaciones respecto al concepto de “salud integral”, que considera muy amplio, y modificar ese concepto con la causal "pone en riesgo la salud física o la vida".

“Es por ello que entendemos que este concepto es uno demasiado amplio (por salud integral) por lo cual el inciso b) del artículo 4° de la ley termina erigiéndose como una regla y no como una excepción, ya que en dicho concepto se encuadran todas las causales por las cuales una persona gestante decidiría un aborto. Por ello, proponemos sustituirlo para establecer como limite la semana 14 y, estableciendo como excepción la vida o salud física, que fue la intención del legislador al momento de incorporar el art. 86 del C.P”, expresó el rionegrino.

Hasta hoy la única duda era el voto de García Larraburu, pero se sumó la posible abstención de Weretilneck.

“A mayor edad gestacional, mayor riesgo para la práctica de interrupción del embarazo. Esta situación de tensión pone al facultativo ante la decisión de tener que efectuar una práctica riesgosa contra su propio criterio médico sustentado objetivamente. Conlleva esto el riesgo de, por un lado, el registro mayoritario de galenos como objetores de conciencia, no ya por una cuestión ideológica o moral, si no para resguardarse de los riesgos que este tipo de procedimientos pueden generarle en cuanto a responsabilidades médicas, eventuales reclamos por mala praxis, etc. Por otro lado, la posible judicialización de casos donde se evalúe ese criterio médico objetivo, por el cual un profesional no recomendaría una práctica a una edad gestacional avanzada”, comentó en el texto enviado a la presidenta de la Comisión de Salud del Senado.

Otra de las modificaciones que pidió Weretilneck fue sobre el artículo 5 que establece la autonomía de la voluntad de decidir, que prohíbe el juicio de valor por parte de los profesionales. Para el rionegrino, debe haber un equilibrio para que la sola decisión de la paciente no genere que los profesionales sólo carguen con las consecuencias del tratamiento, incluso de una mala praxis.

En tres años hubo en Río Negro 1.350 abortos legales. La gran mayoría mujeres mayores de 25 años.

“Claramente que la persona gestante participa activamente de la decisión del tratamiento, pero éste no puede ser un derecho absoluto, del cual el profesional médico no participa. Ello es contrario a lo establecido en el considerando 29 del fallo F.A.L. y por ende se plantea su modificación. El artículo entonces debe permanecer en un cuidadoso equilibrio entre la autonomía de la voluntad de la mujer y el criterio médico.”, expresa Weretilneck.

Agregó que esta modificación trae como consecuencia resguardar la autonomía de voluntad de la mujer en un marco de equilibrio con las recomendaciones médicas, sumado a seguridad jurídica en la técnica legislativa.

Otras de las modificaciones propuestas son para el artículo 10 que refiere a la objeción de conciencia, y vuelve a reiterar lo amplio del concepto de salud integral.

“Debe limitarse el concepto de salud a salud física. En este sentido, si la persona gestante se encuentra en una situación de, por ejemplo, infección que requiere la inmediata atención por la posibilidad de riesgo de vida de la persona gestante, entonces resulta lógico exigir que la objeción de conciencia ceda a la necesidad de resguardar la vida de la misma. La ley impone un sacrificio al personal de la salud, en pos de la tutela de un bien jurídico mayor. Ahora bien, cuando exista peligro pero no de vida, no resulta lógico la imposición de la exigencia de actuar al profesional que resulta objetor de conciencia, máxime cuando la propia ley otorga 10 días para la realización de la práctica”, indicó.

Weretilneck pidió también clarificar el artículo 85 bis que se agrega al Código Penal, que según el proyecto cita: “Será reprimido con prisión de tres (3) meses a un (1) año e inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena, el funcionario público que dilatare injustificadamente, obstaculizare o se negare, en contravención de la normativa vigente, a practicar un aborto en los casos legalmente autorizados”. El senador propone modificar partes que cree pueden generar controversias quedando así: “Será reprimido con prisión de tres (3) meses a un (1) año e inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena, el funcionario público que dilatare injustificadamente para evitar que la práctica se realice, obstaculizare la misma o se negare sin fundamentos para evitar que se efectúe el aborto”.

El 73% de los tocoginecólogos de Río Negro son objetores de conciencia

En múltiples ocasiones el senador Alberto Weretilneck se manifestó a favor del aborto legal, y pidió incorporar las modificaciones planteadas para acompañar el proyecto con su voto favorable. En Río Negro todos los diputados nacionales votaron a favor, y al parecer de igual forma iba a ser en el Senado. Sólo García Larraburu era la incógnita ya que en 2018 votó en contra, pero esta vez firmó el dictamen a favor, y ahora se suma la posible abstención de Weretilneck que pone en duda los resultados.