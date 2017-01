A un año de la desaparición de Emilia, crece el misterio

Familiares y amigos de Emilia Vera no pierden las esperanzas de encontrarla con vida y piden que no se detenga su búsqueda.

Hace exactamente un año Emilia Vera era vista por última vez por sus familiares, quienes desde entonces no dejaron de buscarla por todos los medios. Sin embargo, y pese a los esfuerzos realizados, hoy tienen más dudas que certezas. Por eso, en el marco del aniversario de su desaparición, se realizará hoy, a las 19:30, una concentración en la plaza San Martín.

Familiares -entre ellos su hijo- y allegados no se resignan y piden que no se detenga la búsqueda, algo que para ellos está ocurriendo por estos días, ya que no hay ninguna novedad en la causa y no observan que se trabaje en ese sentido. “Queremos que se agilice la investigación y que no quede archivada ni en el olvido. Tiene que aparecer, a las personas no se las traga la tierra”, reclaman desde su círculo íntimo.

Nadie sabe a ciencia cierta qué fue lo que pasó con ella. Emilia, que al momento de su desaparición tenía 31 años, se fue de su casa sin previo aviso y sin dejar ninguna señal de hacia dónde se dirigía. En el marco de la búsqueda llegaron una gran cantidad de datos, muchos de los cuales fueron desestimados. Ninguno de los indicios sobre su posible paradero fue confirmado. Una mujer llamó a una radio de la ciudad asegurando haberla visto bañándose en un canal de riego con una bikini negra, pero para la Policía se trató de “información poco seria”.

Más tarde, una conocida del círculo familiar de los Vera les dijo que le había parecido ver a Emilia en la Basílica de Luján. Pero esto tampoco pudo ser comprobado, a pesar de haber dado rápido aviso a la Fiscalía de Delitos contra las Personas de Cipolletti.

Otra de las pistas, quizás la que más ruido hizo en su momento, y que tampoco terminó aportando nada concreto, fue la aparición de ropa presuntamente de Emilia en proximidades del río Limay.

Graciela, hermana de Emilia, ante cada consulta sobre el caso siempre responde de la misma manera: “Lo único que sé es que no está muerta”.

Emilia es mamá de un adolescente y vivía con su padre, que padece desde hace un tiempo el mal de Parkinson. Por lo que, además de trabajar, ella se encargaba de cuidar a su hijo y a su padre.

Desde la familia aseguran que al momento de su desaparición no se encontraba en un buen momento, principalmente porque se encontraba completamente desbordada por las responsabilidades y obligaciones laborales y en el hogar. Además, recordaron que estaba bajo tratamiento psiquiátrico y que por ese motivo tomaba una medicación diaria.

La última comunicación que mantuvo con su familia fue a través de su hermana, a quien le envió un mensaje de texto.

“No se fue con ningún hombre”

Desde el entorno familiar de los Vera, y también desde la Justicia, descartaron que la desaparición de Emilia haya estado ligada a una relación sentimental. Están convencidos de que no se fue con un hombre y también confían en que está viva. Sin embargo, no encuentran aún respuestas a la incógnita, que ya lleva un año, sobre el paradero de la mujer. Una recaída en su cuadro psiquiátrico es probable, pero sorprende que aún no aparezca.