A partir del miércoles muy caluroso en la región

Muy caluroso el miércoles y hacia el viernes inclusive con temperaturas cercanas a los 40º C sobre valles y mesetas.

La AIC está pronosticando templado hoy con vientos moderados y ascenso de la temperatura.

Períodos de viento moderados a regulares a partir del jueves con inestabilidad en la región cordillerana. Descenso de la temperatura el sábado.

Para hoy la temperatura máxima estará entre los 27º y 29º C, en tanto el viento del sector OSO de 30 a 50km/h.

Mañana martes, se pronostican temperatura mínima entre los 11º y 13º C, maxima 30º a 32º C. Disminuye el viento, del sector SO de 20 a 15km/h.