En Cipolletti habrá expectativa. Hoy se juega la 14ª fecha del Federal A y se pone en riesgo el liderazgo patagónico del Albinegro. Mientras Henry Homann y compañía ponen en marcha el operativo Independiente de Neuquén, esperarán que desde Puerto Madryn y Bahía Blanca lleguen buenas noticias.

“Sabemos que dependemos de nosotros, pero si nos pueden dar una mano, mejor. Ojalá que se den los resultados para que podamos seguir arriba, porque después nos vamos a quedar con un partido menos que Madryn, por eso el miércoles tenemos que ganar”, expresó ayer Fabio Giménez, en la jornada de descanso del plantel.

“A mí me gustaría que no gane ninguno de los dos (Madryn y Villa Mitre). Están como local, pero ojalá que no se les haga fácil”, analizó el ex River. Cipo, a partir de hoy, comenzará la puesta a punto para visitar al Rojo el miércoles.

Para el volante, fue oportuna la fecha libre, previa a los dos clásicos fuera de casa. “Son partidos muy difíciles para nosotros, que tenemos como aspiración clasificar”, sostuvo el Coco Giménez.

Para Cipo, los cruces ante el conjunto neuquino y Deportivo Roca son trascendentes ya que, sin salir del Alto Valle, podrían sacar una ventaja que les signifique tranquilidad en el desenlace de la fase regular. “Es un partido clave, pero sabemos que son cinco las finales que quedan y hay que sacar la mayor cantidad de puntos si es que queremos pelear por el ascenso”, manifestó el mediocampista, quien tiene asistencia perfecta entre los once en esta temporada.

El Rojo está último en la zona patagónica y ya inició otro torneo para el equipo neuquino, el que se juega para evitar la pérdida de categoría. Para colmo, quedó acéfalo por la renuncia de Gerardo Solana. “Ellos no están pasando un buen momento. En el fútbol a todos nos toca, en este deporte es muy difícil que sean más buenas que malas. Sabemos que no nos podemos relajar porque lo podemos pagar caro”, afirmó.

Se definirá “en las últimas fechas”

La definición de la zona patagónica del Federal A es ajustada. Cipolletti, Deportivo Madryn y Villa Mitre no pudieron sacarse grandes ventajas. No hay un fugado en el grupo.

“Yo desde un principio siempre pensé que se iba a definir en las últimas fechas. Creo que en nuestra zona vamos a clasificar los tres equipos, pero uno siempre aspira a hacerlo en el primer puesto. Hay que clasificar primero y olvidarse de todo”, manifestó Fabio “Coco” Giménez, mediocampista albinegro.