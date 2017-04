A los docentes les descontarán días de paro del 2016

Así lo afirmó ayer el gobernador Alberto Weretilneck, quien aseguró: “Se van a descontar los días de marzo y los de septiembre y octubre. La Provincia está en condiciones de descontar más de 15 días”.

El mandatario ratificó que se aplicarán las sanciones económicas, a pesar de que los sueldos de marzo no fueron recortados. “Este mes no se pudo instrumentar, porque la información llegó tarde, pero lo vamos a hacer”, manifestó a través de LU19. Y aseguró a través de LU19: “Esto lo tiene que tener en cuenta el gremio cuando decide un paro, porque después dicen que no les tenemos que descontar. El sueldo no se los paga Weretilneck, se los pagan los rionegrinos con su esfuerzo, así que nuestra obligación es con los chicos”, manifestó.

El gobernador ratificó que el incremento salarial no superará el 18 por ciento, ya que ese es el índice previsto para la inflación y reclamó que la Unter tenga “coherencia” ya que en los años anteriores “firmaron acuerdos en torno o por sobre la inflación, así que este año también deberían hacerlo”.

Mientras tanto, los maestros inician un nuevo paro de 48 horas y exigen un 35% de incremento, por lo que la paritaria está estancada. “La cifra que pide la Unter es impagable, es un número que no sirve ni para negociar”, aseguró Weretilneck.

Por su parte, la ministra de Educación, Mónica Silva, aseguró que el Gobierno podría incluir la cláusula gatillo que exigen los docentes para aplicar un segundo aumento automático si la inflación supera el acuerdo anual.