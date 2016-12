Después de varios meses de reclamo por la reincorporación de dos trabajadores despedidos, en el marco de elección de delegados en la necrópolis local, los empleados aún aguardan que la Justicia dirima el conflicto.

En los próximos días se vence la cautelar que habían presentado a principios de mes solicitando la reincorporación de los empleados. La medida fue presentada por fuera del gremio ATE, con abogados particulares que entienden en causas relacionadas con la ex cerámica Zanon y el sindicato docente UNTER, y advirtieron que, de recibir una respuesta negativa, pedirán elevar la causa a juicio.

Según informó el delegado de los trabajadores, Sandro Zapata, la Municipalidad les adeuda el sueldo de octubre y aduce que el despido fue por una causa justa. Para Zapata, se trata de “actitudes discriminatorias y antisindicales” por parte del Ejecutivo local.

Para los trabajadores, el cementerio se encuentra colapsado y no alcanza a cubrir los requerimientos de la comunidad, por que los puestos vacantes aún no han sido cubiertos. Además, Zapata informó: “A uno o dos trabajadores se les cae el contrato ahora y no hay voluntad de renovar”.

El conflicto se dilató durante un par de meses y los vecinos se vieron afectados. Aunque desde el Ejecutivo se culpó a la lluvia por el mal estado del lugar, las autoridades reconocieron que hay poco personal y hubo días sin trabajo por las medidas. Yuyos de más de un metro y nichos rotos evidenciaron la situación.

Interna gremial

Los trabajadores despedidos denunciaron que ATE, el sindicato que los nuclea, “no tomó cartas en el asunto”, por lo que tuvieron que buscar apoyo en otros sectores.

Según Zapata, lo que molestó a la conducción de ATE fue que, frente a los reclamos por el pago de salarios y la reincorporación, los trabajadores del cementerio conformaran una multisectorial con otros gremios y agrupaciones sociales y políticas para llevar adelante el pedido.

Desde ATE sugerían que los dos empleados despedidos aceptaran la oferta del Municipio de reconocer el despido y el traslado a otros sectores internos, donde no habían sido elegidos como delegados.

Un conflicto sin fin en la necrópolis

Sanciones y reclamos

El problema comenzó cuando el ex encargado del cementerio, Víctor Villablanca, sancionó a un par de empleados por presuntas infracciones. Los sancionados eran delegados gremiales y hubo medidas de fuerza.

Promesa

Casi un mes después del inicio del conflicto, el Ejecutivo anunció que reincorporaría a los cesanteados, pero eso no ocurrió y ahora pediría que acepten los despidos para contratarlos nuevamente, pero en otras áreas.