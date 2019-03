Una patrulla se traslada hasta el lugar y constataron que se trataba de un auto chasis Crespi XXV que era conducido por un joven neuquino de 30 años, quien manifestó que se encontraban realizando unos videos para las redes sociales en la que intentaban grabar “maniobras peligrosas”

Los efectivos confirmaron que el conductor no contaba con las medidas se seguridad correspondiente y que ponía en peligro no sólo la integridad del conductor sino la de otros automovilistas dado que se trata de una Ruta Nacional, y procedió a secuestrar el rodado porque no contaba con la autorización para trasladarse en este tipo de caminos.

secuestraron auto de carrera

Desde Seguridad Vial indicaron que iniciaron una causa contravencional por infracción al Artículo Nro. 41 de la ley 532/18 y el vehículo quedó a disposición del Juzgado de Paz a cargo de Gabriela Lapuente.

Cuando llegó la policía el conductor del kartíng estaba haciendo trompos circulares sobre el puente.