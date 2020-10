Yanina contra todos por la internación de su esposo: "Ignorantes y mediocres"

Diego Latorre se encuentra internado en una clínica debido a una leve neumonía luego de haber contraído C OVID-19 . El nombre del comentarista de ESPN se convirtió en tendencia en Twitter, ya que muchos usuarios le apuntaron a su esposa: Yanina . Enseguida, la panelista de LAM estalló contra los que disfrutan el mal momento que atraviesa su familia.

“Hay gente tan mediocre, pero ya putearte por esto. Y a las mujeres que dicen ‘karma, se lo merece’. En LAM no insultamos a nadie. Hay mucha gente bardeando, les deseo mucha paz. Son tan ignorantes y mediocres. Pero ya putearte por esto y las boludeces que escriben, me dan lástima”, fue el fuerte descargo de la angelita que está aislada en su casa.

“No puteo a nadie, tengo un laburo que es hablar del otro. No me meto en la cuenta de nadie a insultar, nunca puteo abajo de una foto o un desconocido. ¿Qué sentirá la mediocre o el mediocre que un famoso pone una foto y los putean? ¿Ustedes se dan cuenta que se arruinan ustedes porque tenemos una vida maravillosa? Hay tanto resentimiento. Ustedes descargan toda la frustración. ¿No les da vergüenza?”, agregó indignada la panelista.

Luego Yanina explicó cómo se maneja ella en los medios. “El 90% de las cosas que sé no las cuento, tengo una opinión fuerte. Lo hago con respeto. Nosotros laburamos de opinar. No tienen respeto por la gente enferma, ni por este momento. No puedo creer que a Diego le esté pasando esto y yo esté leyendo mujeres que digan ‘se lo merece’. Entré a sus cuentas de Instagram, tienen unas vidas miserables, desgraciadas y se meten con uno. Son unos resentidos”, lanzó.

Yanina Latorre ahora cuenta las horas para tener su reencuentro con su esposo. Angustiada, la angelita le comentó a sus compañeros: “Le di un beso en la mano porque no sé cuándo lo voy a volver a ver”.

Activa en redes, Yanina también hizo un resumen de cómo evoluciona Diego Latorre. “Me levanté a las 6, pasé una noche de mierda. Me dormí, me quedé frita, se ve que el agotamiento mental y pensar todo el día te trabaja la cabeza. La madrugada fue larga. Hoy le voy a poner onda. Salió el sol, pero está fresco. Me entretengo limpiando, para mí limpiar es como terapia”, comenzó diciendo la “angelita”, en sus historias de Instagram.

Luego se centró en la salud del comentarista deportivo: “Diego está bien, está estable. Le duele mucho la cabeza, el cuerpo. Es como lo que cuentan, lo de los dolores, y la pasa mal. Está saturando bien su oxígeno, lograron bajarle la fiebre. Él tiene una neumonía bilateral. Está saturando bien su oxígeno, lograron bajarle la fiebre”.

Antes de cerrar, Yanina Latorre les pidió a sus seguidores de Instagram que se cuiden: “Le puede pasar a cualquiera. Cuidensé. Los familiares lo que tenemos que hacer es aguantar, cuidar. Esto a mí me mató, ya se dieron cuenta. No se me están pasando las horas, estoy muy caída”.

Lola Latorre reapareció en las redes sociales

La hija de Yanina Latorre volvió a las redes luego de que se conociera la angustia que estaba viviendo, al sentirse culpable por lo que le sucedió a su papá. “Volve pronto a casa! Te amamos @dflatorre”. Luego, Lola volvió a mostrarse en un video sonriendo con mucha emoción junto a un corazón, agradeciendo el apoyo en esta situación.